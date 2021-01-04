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До перетопа не допустим: Замерзают в квартирах при -33 жители Бердска. Что ответил вице-мэр Владимир Захаров?

12:21 04.01.2021, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Как утверждают бердчане, в квартирах адский холод. Какое же тут настроение, если в Новый Год они вынуждены думать, как бы им потеплее укутаться?

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Холод в домах ощущают многие жители города

Жалуются на невыносимый холод в квартирах жители Бердска. Бердчане недоумевают: за какое отопление они платят, если должны утепляться и включать обогреватель в своих квартирах?

Жалобы людей

О холоде упомянула жительница Бердска Наталия.

- Уже не знаешь, куда звонить и писать. Управляющая компания СКС. Проживаем на ул. Комсомольской. Очень холодно. Отопление слабое. На улице мороз - дома мороз. Ужас! За что мы платим? По центру у многих домов холодно. Издеваются над людьми,- сообщила Наталия  в группе "Курьер. Среда. Бердск" в "Вконтакте" 2 января.

Поддержали бердчанку и другие горожане.

- В офисе на Карла Маркса, 24 невыносимо холодно. Вызывали сотрудников КБУ, но ситуация повторилась,- прокомментировала Алина.

- Бесполезно куда-либо жаловаться, придут, замерят температуру, говорят: "всё в норме". Хочется раздеть и пусть, как дома хотя бы полдня продержать, чтоб на своей шкуре холод испытали. Веговская котельня отвратительно всегда топит, экономит себе на коттедж, наверное, - изрек аноним.

- Температура в угловой квартире д. 87 по ул. Ленина не поднимается выше 18 С, хотя 2021 год несёт нам повышение тарифов,- заявил аноним 2 января.

- Вы напишите, пожалуйста, температуру. В гости сходили на праздниках - все жалуются, что у них холодно, а у самих 25 на термометрах. Я чуть не задохнулась от жары, мы ещё с улицы в штанах, до белья же не разденешься. У меня дома - 20-22 градусов. Окна не герметичны, но я даже рада. Батареи включаю, только когда белье надо сушить,- высказалась Венгерка.

- Вокзальная, 52 замерзаем. В квартире 17 градусов,- объявила Зинаида.

- На Ленина, 32 в квартире плюс 20, но холодно,- сообщили анонимно.

- Лелюха, 3 - адский холод. Чугунная батарея в зале еле теплится, чуть теплая, а последние 5 секций холодные, ужас какой-то, да она ещё на обратке стоит в 9-этажке панельной, ходим в теплой обуви, иногда обогреватель включаем, за что платим по 1 500 рублей круглый год, куда обращаться? - произнес аноним.

Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" вице-мэр Бердска Владимир Захаров, каждая ситуация с отсутствием тепла в квартире индивидуальна.

- Давление и температура на котельной соответствуют всем параметрам. На каждый случай выезжает представитель КБУ, мы анализируем и смотрим. Работаем конкретно. Есть конкретные проблемы, мы конкретно выезжаем и смотрим. Вот сейчас была ситуация, по-моему по Ленина, 83. Поехали квартиру смотреть. Конечно, нужно выезжать и смотреть, проверять все параметры. Сейчас с котельных уходит 98-99 градусов, это соответствует нормативам. Надо смотреть регулировку, смотреть насколько закрыт контур в квартирах. Мы выезжаем, смотрим и если что исправляем. Последние несколько дней начиная с 31 декабря жалоб не было. Жалобы были в конце года, в понедельник после выходных КБУ достаточно не плавно снизило параметры теплоносителя. Да, мы поймали жалобу. Провели совещание. Сейчас идет взаимодействие с компанией КБУ в этом вопросе. За последние дни жалоб не слышал. Сегодня пожаловались, была одна квартира на 5 этаже туда поехали уже смотреть. Если есть ли еще единичные моменты то будем действовать. "До перетопа" допускать не будем. Говорю конкретно, если в одной квартире контур не утеплен, мы не будем дом перетапливать, чтобы в одной квартире было тепло, а все остальные открывали форточки,- рассказал Владимир Захаров, сегодня 4 января 2021 года.

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То ли коньяк плохой. то ли в квартирах мороз




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От редакции

У вас холодно?

Аноним, 04 января 2021 12:25
Люди жалуются только в комментариях в газете. А газета им проблем не решит
Аноним, 04 января 2021 12:29
Люди, что с вами? На улице минус 30, в квартире плюс 20. Это не топят по вашему? На 50 градусов температуру поднимают. Ну вы в сибири живёте, если что...
Аноним, 04 января 2021 12:33
Холодно на всей Советской в многоквартирных домах Включены обогреватели

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