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Стали невыездными из-за долгов в 1,6 трлн рублей жители России

12:45 04.01.2021 Фото: pexels.com
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Наиболее часто ограничение права на выезд из Российской Федерации применяется в отношении лиц, имеющих задолженности по алиментам, кредитным платежам и за жилищно-коммунальные услуги.

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Невыездные россияне задолжали более 1,6 трлн рублей

По данным ФССП, более 532 тыс. постановлений об ограничении выезда за рубеж касается должников по алиментам

Россияне, которым ограничен выезд за рубеж из-за долгов, в общей сложности задолжали свыше 1,6 трлн рублей. Об этом говорится в материалах Федеральной службы судебных приставов, с которыми ознакомился ТАСС.
На 1 декабря действовало более 4,1 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ. "Сумма задолженности [составляет] более 1,6 трлн рублей", - указано в материалах. Более 532 тыс. постановлений (или каждое четвертое) об ограничении выезда за рубеж касается должников по алиментам. Общий долг невыездных алиментщиков превышает 115 млрд рублей.

Ранее в пресс-службе ФССП сообщили ТАСС, что к началу декабря невыездные должники в общей сложности погасили долги на общую сумму 41,5 млрд рублей. Наиболее часто ограничение права на выезд из Российской Федерации применяется в отношении лиц, имеющих задолженности по алиментам, кредитным платежам и за жилищно-коммунальные услуги.

Источник: ТАСС

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