Стали невыездными из-за долгов в 1,6 трлн рублей жители России

Наиболее часто ограничение права на выезд из Российской Федерации применяется в отношении лиц, имеющих задолженности по алиментам, кредитным платежам и за жилищно-коммунальные услуги.

Невыездные россияне задолжали более 1,6 трлн рублей

По данным ФССП, более 532 тыс. постановлений об ограничении выезда за рубеж касается должников по алиментам

Россияне, которым ограничен выезд за рубеж из-за долгов, в общей сложности задолжали свыше 1,6 трлн рублей. Об этом говорится в материалах Федеральной службы судебных приставов, с которыми ознакомился ТАСС.

На 1 декабря действовало более 4,1 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ. "Сумма задолженности [составляет] более 1,6 трлн рублей", - указано в материалах. Более 532 тыс. постановлений (или каждое четвертое) об ограничении выезда за рубеж касается должников по алиментам. Общий долг невыездных алиментщиков превышает 115 млрд рублей.

Ранее в пресс-службе ФССП сообщили ТАСС, что к началу декабря невыездные должники в общей сложности погасили долги на общую сумму 41,5 млрд рублей. Наиболее часто ограничение права на выезд из Российской Федерации применяется в отношении лиц, имеющих задолженности по алиментам, кредитным платежам и за жилищно-коммунальные услуги.

Источник: ТАСС