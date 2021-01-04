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Соберет первый беспилотный трамвай в 2022 году Роскосмос

16:15 04.01.2021 Фото: pixabay.com
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В мае 2019 года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил на лекции в МГУ, что на мощностях УКВЗ рассматривается проект создания беспилотного городского трамвая.

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Предприятие Роскосмоса соберет первый беспилотный трамвай в 2022 году

Ранее сообщалось о достижении предварительной договоренности по организации трамвайного движения на космодроме Восточный.
Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Роскосмос) создаст беспилотный трамвай в 2022 году, сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Роман Новиков.

"Техническое задание готово. Комплектующие нам понятны. Осталось закупить и применить. Мы его сделаем в 2022 году, скорее всего, но там длительные испытания будут, потому что система будет настраиваться и дорабатываться", - отметил Новиков.

По словам главы предприятия, УКВЗ полностью проработал беспилотную систему в рамках размещения и подключения к трамваю.

В начале февраля гендиректор предприятия Роман Новиков сообщил о достижении предварительной договоренности по организации трамвайного движения на космодроме Восточный. По его словам, для перевозки людей будут использоваться современные пятисекционные, низкопольные трамвайные вагоны. Техническое обслуживание будет вести завод.

В мае 2019 года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил на лекции в МГУ, что на мощностях УКВЗ рассматривается проект создания беспилотного городского трамвая.

Источник: ТАСС

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