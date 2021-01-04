Опекунов 8-летней девочки, разбившейся на ватрушке, проверит прокурор

Днем 1 января 2021 года в результате спуска с горы 8-летняя девочка погибла, ударившись о препятствие.

Прокуратура организовала проверку сообщений социальных сетей и СМИ о нарушении прав ребенка в доме-интернате

Прокуратура Октябрьского района г. Новосибирска организовала проверку в связи с происшествием рядом с горнолыжным комплексом «Иня», в результате которого погиб ребенок.

Днем 1 января 2021 года в результате спуска с горы 8-летняя девочка погибла, ударившись о препятствие. Вместе с девочкой находились ее родственники, которые катались на «плюшке» и ледянках в неотведенном для этого месте (предварительно на трассе, которая была закрыта для посетителей).

Прокуратура района оценит действия должностных лиц горнолыжного комплекса, ответственных за обеспечение безопасности.

Результаты уголовно-процессуальной проверки, которая проводится в настоящее время, взяты в прокуратуре на контроль.

Поскольку погибшая девочка находилась под опекой, прокуратура Первомайского района г. Новосибирска (место жительства малолетней) проверит в органах системы профилактики исполнение законодательства о защите прав ребенка, охране его жизни и здоровья.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Источник: epp.genproc.gov.ru