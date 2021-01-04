Сколько еще терпеть экстремальные морозы в российских регионах, рассказали в Гидрометцентре

Метеоролог назвал появление столь затяжного антициклона редким явлением. Последний раз такое наблюдалось в январе 2006 года.

Отличный прогноз для тех кто соскучился по 40 градусным морозам

Синоптики в течение полумесяца фиксировали в азиатской части России экстремально низкие температуры, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Я даже не знаю, как его назвать, антициклонище. Он уже полмесяца бродит по азиатской части страны. По нашим оценкам, еще пять дней температура будет ниже нормы на десять-пятнадцать градусов в таких густонаселенных районах, как Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская, Алтайская области, юг Красноярского края", — сказал Вильфанд.

Метеоролог назвал появление столь затяжного антициклона редким явлением. Последний раз такое наблюдалось в январе 2006 года.

В регионах стоят 40-градусные морозы. Как отметил Вильфанд, экстремальные температуры опасны, а такие условия требуют от коммунальных служб очень напряженной работы.

Собеседник агентства уточнил, что аномально холодная погода ниже нормы на семь градусов сохранится в Курганской области, в Омской области ожидается сильный мороз с минимальными температурами ниже минус 40 градусов в течение более трех суток, в Приморском крае среднесуточные температуры будут на семь-десять градусов ниже нормы, в Ханты-Мансийском автономном округе холодная аномалия будет доходить до пятнадцати градусов ниже нормы, в Алтайском крае будет минус 40 и ниже.

"Некоторые регионы Урала тоже с аномально холодной погодой. Там на семь градусов и более ниже многолетних значений, ниже нормы", — добавил ученый.