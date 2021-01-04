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Заказчики убийства Павла Шеремета стали известны полиции Украины

19:17 04.01.2021 Фото: vk.com
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Улики были получены при содействии Службы внешней разведки Украины в декабре 2020 года. Журналист погиб при взрыве автомобиля в Киеве 20 июля 2016 года.

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Полиция Украины получила сведения о заказчиках убийства Шеремета

В национальной полиции Украины сообщили о получении материалов об убийстве журналиста Павла Шеремета. На записях якобы присутствует разговор экс-главы комитета госбезопасности Белоруссии Вадима Зайцева.

Павел Шеремет погиб при взрыве автомобиля в Киеве 20 июля 2016 года. В причастности к его смерти украинские власти подозревают пятерых человек, некоторые из них — ветераны боевых действий на востоке Украины.

Улики были получены при содействии Службы внешней разведки Украины в декабре 2020 года. На аудиозаписях неустановленные лица обсуждают устранение Шеремета при помощи яда или подрыва. При этом якобы звучат слова главы Комитета госбезопасности Белоруссии, который работал 2008-2012 годах, Вадима Зайцева, сообщает издание «Украинская правда»

По версии издания, эта аудиозапись была записана скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ «Альфа» в офисе Зайцева в Минске. При этом обсуждается вариант отравления или ликвидации с помощью взрывного устройства.

Рассмотрение дела неоднократно сопровождалось скандалами. В декабре 2019 года попытка суда рассмотреть апелляции закончилась массовыми беспорядками и штурмом судебного здания. Все фигуранты дела отказываются от дачи показаний и участия в следственных действиях.

В мае суд отказался выпускать из СИЗО Андрея Антоненко, также подозреваемого в причастности к убийству Шеремета.

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