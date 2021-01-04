Как чувствует себя Алиса Фрейндлих в больнице, рассказали медики

Накануне состояние актрисы оценивалось как стабильно тяжелое. 25 декабря она была госпитализирована с коронавирусом.

В больнице рассказали, что артистка "начала выполнять несложные дыхательные упражнения"

Незначительная положительная динамика отмечается в состоянии народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, доставленной 25 декабря с коронавирусом в клиническую больницу №122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в клинике.

"Отмечается незначительная положительная динамика, начала выполнять несложные дыхательные упражнения", - сказала представитель больницы.

2 января состояние Фрейндлих оценивалось как стабильно тяжелое.

25 декабря артистка была госпитализирована с коронавирусом. По данным БДТ имени Г. А. Товстоногова, актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате.

Представитель клинической больницы №122 также сообщал, что в медицинском учреждении проходит лечение и дочь Фрейндлих - актриса театра и кино Варвара Владимирова.