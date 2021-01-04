04.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Как чувствует себя Алиса Фрейндлих в больнице, рассказали медики

20:01 04.01.2021 Фото: Кадр из фильма
0

Накануне состояние актрисы оценивалось как стабильно тяжелое. 25 декабря она была госпитализирована с коронавирусом.

% name% title
В больнице рассказали, что артистка "начала выполнять несложные дыхательные упражнения"

Незначительная положительная динамика отмечается в состоянии народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, доставленной 25 декабря с коронавирусом в клиническую больницу №122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в клинике.

"Отмечается незначительная положительная динамика, начала выполнять несложные дыхательные упражнения", - сказала представитель больницы.

2 января состояние Фрейндлих оценивалось как стабильно тяжелое.

25 декабря артистка была госпитализирована с коронавирусом. По данным БДТ имени Г. А. Товстоногова, актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате.

Представитель клинической больницы №122 также сообщал, что в медицинском учреждении проходит лечение и дочь Фрейндлих - актриса театра и кино Варвара Владимирова.

актриса больница коронавирус ссср стабильное состояние Алиса Фрейндлих
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Напишите ваши любимые роли актрисы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Важные традиции и обычаи на китайский Новый год 2021
20:20 04-01-2021
Важные традиции и обычаи на китайский Новый год 2021
Подрались с охраной аквапарка замерзшие на улице в -30 посетители в Новосибирске. Смотрите видео
20:20 04-01-2021
Подрались с охраной аквапарка замерзшие на улице в -30 посетители в Новосибирске. Смотрите видео
Как чувствует себя Алиса Фрейндлих в больнице, рассказали медики
20:01 04-01-2021
Как чувствует себя Алиса Фрейндлих в больнице, рассказали медики
Каким будет 2021 год? Талисманы на год Белого Быка
19:50 04-01-2021
Каким будет 2021 год? Талисманы на год Белого Быка
Масштабный сбой произошел в работе Telegram
19:43 04-01-2021
Масштабный сбой произошел в работе Telegram
Взрыв и огонь из-под асфальта на тротуаре попали на видео в центре Петербурга
19:30 04-01-2021
Взрыв и огонь из-под асфальта на тротуаре попали на видео в центре Петербурга
Почти за 2 млн руб визажист Гоар Аветисян убрала жир на своем теле
19:20 04-01-2021
Почти за 2 млн руб визажист Гоар Аветисян убрала жир на своем теле
Заказчики убийства Павла Шеремета стали известны полиции Украины
19:17 04-01-2021
Заказчики убийства Павла Шеремета стали известны полиции Украины
Экстренно госпитализирован с коронавирусом Олег Басилашвили
19:04 04-01-2021
Экстренно госпитализирован с коронавирусом Олег Басилашвили
Отказался экстрадировать Ассанжа в США лондонский суд
18:57 04-01-2021
Отказался экстрадировать Ассанжа в США лондонский суд