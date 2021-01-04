Подрались с охраной аквапарка замерзшие на улице в -30 посетители в Новосибирске. Смотрите видео

Взрослых и детей с оплаченными заранее билетами не пускали внутрь. Некоторые приехали из других городов Сибири. Толпа скандалила, требуя объяснений, и пыталась прорваться.

Некоторые люди приехали из дальних городов

Новосибирский аквапарк «Аквамир» не справился сегодня, 4 января, с наплывом желающих прокатиться с водных горок: посетители с оплаченными билетами на руках, среди которых было много иногородних, вынуждены были ждать на улице на 30-градусном морозе.

У многих сдали нервы, посетители, особенно приезжие, вступили в эмоциональную дискуссию с охраной, передает АСТ-54. Замерзшие люди силой пытались открыть дверь развлекательного учреждения, однако их встретили потоком отборной брани.

Одна из посетительниц в социальных сетях пожаловалась:

-Мы приехали из Иркутска, и нас не пустили. Деньги за билеты не возвращают. Администрация на разговор не идёт, ни один телефон не отвечает. Электронный помощник предлагает составить претензию и выслать ее "Почтой России". На улице собралось около 60 человек, остальные грелись в машинах.

На сайте аквапарка есть предупреждение об ограничении числа посетителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

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