Подрались с охраной аквапарка замерзшие на улице в -30 посетители в Новосибирске. Смотрите видео

Новосибирский аквапарк «Аквамир» не справился сегодня, 4 января, с наплывом желающих прокатиться с водных горок: посетители с оплаченными билетами на руках, среди которых было много иногородних, вынуждены были ждать на улице на 30-градусном морозе.
У многих сдали нервы, посетители, особенно приезжие, вступили в эмоциональную дискуссию с охраной, передает АСТ-54. Замерзшие люди силой пытались открыть дверь развлекательного учреждения, однако их встретили потоком отборной брани.
Одна из посетительниц в социальных сетях пожаловалась:
-Мы приехали из Иркутска, и нас не пустили. Деньги за билеты не возвращают. Администрация на разговор не идёт, ни один телефон не отвечает. Электронный помощник предлагает составить претензию и выслать ее "Почтой России". На улице собралось около 60 человек, остальные грелись в машинах.
На сайте аквапарка есть предупреждение об ограничении числа посетителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.