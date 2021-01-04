04.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Подрались с охраной аквапарка замерзшие на улице в -30 посетители в Новосибирске. Смотрите видео

20:20 04.01.2021 Фото: Кадры из видео/Аст-54
0

Взрослых и детей с оплаченными заранее билетами не пускали внутрь. Некоторые приехали из других городов Сибири. Толпа скандалила, требуя объяснений, и пыталась прорваться.

% name% title
Некоторые люди приехали из дальних городов

Новосибирский аквапарк «Аквамир» не справился сегодня, 4 января, с наплывом желающих прокатиться с водных горок: посетители с оплаченными билетами на руках, среди которых было много иногородних, вынуждены были ждать на улице на 30-градусном морозе.

У многих сдали нервы, посетители, особенно приезжие, вступили в эмоциональную дискуссию с охраной, передает АСТ-54. Замерзшие люди силой пытались открыть дверь развлекательного учреждения, однако их встретили потоком отборной брани.

Одна из посетительниц в социальных сетях пожаловалась:

-Мы приехали из Иркутска, и нас не пустили. Деньги за билеты не возвращают. Администрация на разговор не идёт, ни один телефон не отвечает. Электронный помощник предлагает составить претензию и выслать ее "Почтой России". На улице собралось около 60 человек, остальные грелись в машинах.

На сайте аквапарка есть предупреждение об ограничении числа посетителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

аквапарк мороз новосибирск оплаченные билеты скандал Аквамир
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Посещать сейчас аквапарк, точно удачная идея?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Странные и пугающие симптомы испытывают больные коронавирусом
21:50 04-01-2021
Странные и пугающие симптомы испытывают больные коронавирусом
Сильное рождественское гадание поможет заглянуть в будущее 6-7 января 2021 года
21:50 04-01-2021
Сильное рождественское гадание поможет заглянуть в будущее 6-7 января 2021 года
Умер в аптеке пришедший за препаратами от коронавируса мужчина
21:38 04-01-2021
Умер в аптеке пришедший за препаратами от коронавируса мужчина
Судить за снеговика с усами будут автора: Признали несанкционированным пикетом 1
21:24 04-01-2021
Судить за снеговика с усами будут автора: Признали несанкционированным пикетом
Пророчества от Ванги, Матроны и Нострадамуса для России на 2021 год
21:20 04-01-2021
Пророчества от Ванги, Матроны и Нострадамуса для России на 2021 год
Повторную прививку от коронавируса оценил доктор Мясников: Нужно ли ее ставить
21:09 04-01-2021
Повторную прививку от коронавируса оценил доктор Мясников: Нужно ли ее ставить
Точный гороскоп на канун Сочельника вторник 5 января для каждого знака зодиака
20:50 04-01-2021
Точный гороскоп на канун Сочельника вторник 5 января для каждого знака зодиака
Умер в ковидном госпитале глава МЧС Крыма
20:47 04-01-2021
Умер в ковидном госпитале глава МЧС Крыма
Гарантирует бесплатную медпомощь россиянам ближайшие три года Мишустин
20:37 04-01-2021
Гарантирует бесплатную медпомощь россиянам ближайшие три года Мишустин
Важные традиции и обычаи на китайский Новый год 2021
20:20 04-01-2021
Важные традиции и обычаи на китайский Новый год 2021