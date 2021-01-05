Нумерологический прогноз по дате рождения на 2021 год

Эксперты рассказали, кому и в каких областях улыбнется фортуна в год быка.

Чтобы понять, что ждет каждого из нас, необходимо произвести простые расчеты по дате рождения

Нумерология — наука о числах, судьбе и удаче. Эксперты в этой области дали свой прогноз на 2021 год. Чтобы понять, что ждет каждого из нас, необходимо произвести простые расчеты по дате рождения.

Ранее мы рассказывали о том, каким будет 2021 год по восточному календарю. Настало время ознакомиться с мнением нумерологов о том, как стоит себя вести, чтобы привлечь больше удачи. Эксперты рассказали, кому и в каких областях улыбнется фортуна.

Нумерологический расчет удачи на 2021 год

Допустим, дата вашего дня рождения — 19.10.1987. Необходимо сложить все цифры даты рождения, а затем прибавить к ним 5 ( это сумма цифр 2021 года: 2+0+2+1=5).

1+9+1+0+1+9+8+7+5=41. Складываем цифры полученного числа до тех пор, пока не получим число в диапазоне от 1 до 9. 4+1=5. Получается, что для человека с такой датой рождения год пройдет под управлением Пятерки.

Расшифровка чисел судьбы на 2021 год

Единица. Если при расчетах у вас получилась Единица, это значит, что удача будет рядом с вами. Особенно часто она станет улыбаться тем, кто постоянно общается с близкими людьми и протягивает руку помощи окружающим.

Двойка. В 2021 году людям с таким числом судьбы будет везти лишь в том случае, если они во всем станут полагаться лишь на самих себя. В целом год Быка для них будет довольно непредсказуемым и трудным.

Тройка. Число 3 получается у людей, которым 2021 год принесет много позитивных эмоций. К сожалению, эксперты не берутся точно говорить о том, в какой сфере везение станет самым частым гостем. Но можно быть уверенными в том, что у этих людей обострится интуиция.

Четверка. Это число гармонии, а в год Быка гармония является самой главной причиной успеха. Согласно восточному гороскопу, это будет не самый спокойный период, поэтому гармоничная и благоприятная энергия Четверки придет вам на помощь.

Пятерка. Число 5 — символ единения души и тела. В 2021 году у таких людей будет много здоровья, сил и энергии для преодоления самых сложных задач. Удача улыбнется им во всех сферах жизни. Самое главное — не торопиться с решениями.

Шестерка. Если при расчетах у вас получилось число 6, то вам улыбнется удача в творческой сфере. Нужно быть осторожнее с финансовыми тратами, а также не стоит доверять каждому встречному, рассказывая о своих секретах, планах и амбициях.

Семерка. Число 7 получается у тех, кого в 2021 году ждут благоприятные изменения в самых разных сферах жизни. Эти перемены, скорее всего, будут поначалу незаметными.

Восьмерка. 2021 год — идеальное время для приобретения жилья, дорогостоящих покупок, вложения средств в собственное развитие. Стоит опасаться долгов и кредитов. Также нежелательно давать деньги взаймы.

Девятка. Число 9 получается при расчетах у тех, кому стоит уделить внимание сфере любви и взаимоотношений с людьми. Удача улыбнется тем, кто умеет находить компромиссы и лишен эгоизма.

В 2021 году многим людям удастся найти свое истинное призвание. Если вы хотите ускорить этот процесс, воспользуйтесь советами нумерологов. Пусть эти двенадцать месяцев подарят вам тепло, радость и много любви.

Источник: dailyhoro.ru