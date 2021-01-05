Как увеличился пенсионный возраст в России с 2021 и как это влияет на пенсионные выплаты

Повышать пенсионный возраст начали в 2019 году поэтапно. Известно, что переходной период составит 10 лет и подойдет к концу в 2028 году.

Как изменилась пенсионная система в 2021

Пенсионный возраст в России с 2021 году повысился. В новом году поднимутся и пенсионные выплаты. Стоит напомнить, что два года назад правительство надумало в несколько этапов повышать возраст отправки на пенсию. На тот момент женщины отправлялись на отдых в 55, а представители противоположного пола в 60 лет.

Как изменится пенсионный возраст в 2021 году

В предыдущем году возраст повысился до 55,5 лет для женщин и до 60,5 лет для мужчин. В этом году повышение проведут еще на один год для представителей двух полов.

Еще одно нововведение в пенсионной системе состоит в том, что для отправки на пенсию с текущего года нужно, чтобы было минимум 12 лет стажа. При этом, у некоторых категорий жителей страны возраст выхода на отдых не меняется. Это жители Российской Федерации, чей труд признан опасным или вредным.

В текущем году также начинает действовать новый закон, в соответствии с которым, люди предпенсионных лет не могут быть уволены. За неаргументированное прерывание трудового договора с работниками предпенсионного возраста, установлена криминальная ответственность для работодателя.

Повышать пенсионный возраст начали в 2019 году поэтапно. Известно, что переходной период составит 10 лет и подойдет к концу в 2028 году. В конце концов возраст будет увеличен на 5 лет. Уже к концу 2028 году мужчины будут отправляться на заслуженный отдых в 65, а женщины в 60 лет.

Как отправиться на досрочную пенсию в России

Ели человек совсем не Доказательство отыскать работу и нормально устроиться, он имеет право отправиться на досрочную пенсию на два года раньше, чем положено. Доказательство того, что он не может устроиться на работу, выдает центр занятости.

Такая поблажка положена в том случае, если человек ушел с работы не по своему решению, а его сократили с последнего места работы, или же пришлось уходить из-за ликвидации предприятия или фирмы.

Для того, чтобы отправиться на пенсионный отдых раньше положенного срока, нужно иметь страховой стаж не меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для представительниц противоположного пола.

Получить досрочную страховую пенсию также могут многодетные мамы, родители детей с инвалидностью, представители коренных малочисленных народов и люди, которые работают в регионах Крайнего Севера.

Матери трех детей могут отправиться на отдых раньше на три года, если есть четыре ребенка, то этот срок увеличивается до четырех лет. При этом, они должны иметь стажа не менее 15 лет. Более ранняя отправка на отдых предусмотрена для женщин с двумя детьми, которые работали в регионах Крайнего Севера.

Кому в России в 2021 году проиндексируют пенсии

С приходом нового года страховая часть пенсии будет проиндексирована на 6,3%. Прибавка будет зависеть от размера пенсии каждого россиянина. Известно, что индексация составит больше уровня инфляции прошлого года.

Отмечается, что для большинства пенсионеров средняя пенсия по старости составит 17,5 тыс. рублей. Стоит отметить, что в наступившем году большинство пособий будут проиндексированы. В ПФ отметили, что до окончания 2023 года еще остаются заморожены накопительные пенсии. Кроме того, меняется метод подсчета МРОТ и ПМ.

Профсоюзы тем временем собираются продолжать бороться за индексацию пенсий работающим пенсионерам и уменьшения возраста выхода на пенсию. При этом, принят закон об урегулировании удаленной работы. Отмечается, что при переводе на удаленную работу, за работником остаются все гарантии оплаты труда. На работодателя также возлагается обязанность по предоставлению техники на дом.

Источник: www.1rre.ru