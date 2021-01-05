Выплаты на детей 2021: Какие изменения в выплатах на детей произойдут с января

Родителям, не обращавшимся за детскими выплатами в течение 2020-го, если ребенок родился после 1 июля минувшего года, можно обратиться с заявлениями в срок до 1 апреля текущего года.

Государство не прекращает поддерживать семьи с детьми

Детские пособия и выплаты претерпели некоторых изменений в наступившем 2021 году. Новшества есть и в суммах, и в способах их оформления. В материале информационного портала «Пронедра» читайте также о том, как можно получить «новогодние» детские выплаты семьям, не успевшим сделать это в декабре 2020-го.

На выплату в размере 5000 рублей можно рассчитывать родителям, воспитывающим детей в возрасте до восьми лет. Такой новогодний подарок анонсировал Владимир Путин на итоговой пресс-конференции, состоявшейся 17 декабря минувшего года. Соответствующий указ российский лидер подписал в тот же день.

Что делать семьям, не получившим «новогодние» детские выплаты в декабре 2020-го?

Пенсионный фонд России (ПФР) автоматически начал перечислять по 5000 рублей на те счета, которые граждане указывали, подавая на портале «Госуслуги» заявления на получение пособий, инициированных Владимиром Путиным весной и летом.

Родителям, не обращавшимся за детскими выплатами в течение 2020-го, если ребенок родился после 1 июля минувшего года, можно обратиться с заявлениями в срок до 1 апреля текущего года.

Изменения в выплатах на детей в 2021 году: тем, кому от 3-х до 7 лет

Указ, предусматривающий ежемесячные выплаты на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет, Владимир Путин подписал в марте прошлого года. Начисления стартовали с 1 июля, и на них могут рассчитывать семьи, обладающие доходами ниже, чем прожиточный минимум (ПМ).

Родителям нужно обратиться с электронными заявлениями, а все документы, в том числе, и данные об их доходах, будут переданы автоматически благодаря организованному ранее межведомственному взаимодействию. Это следует из сообщения, опубликованного на официальном портале Министерства труда РФ.

Гражданам, у которых нет «Личных кабинетов» на сайте «Госуслуги», заявления можно подать через МФЦ либо специалистам органов соцзащиты.

Ранее выплата достигала половины ПМ на детей, установленного в субъекте. В среднем по государству это была сумма в 5 500 рублей. С 1 января 2021-го пособие выросло в два раза на основании соответствующего указа президента.

Изменения в программе материнского капитала

Материнский капитал в России проиндексировали с 1 января 2021 года, и суммы выглядят теперь так:

483 882 рубля — на первого ребенка, появившегося в 2020-м либо позднее, а также на второго ребенка и последующих детей, которых родили или усыновили в период с 2007-го по 2019-й год;

155 550 рублей — на второго ребенка, если семья обладает сертификатом на первенца;

639 432 рубля — на второго ребенка или на последующих детей, если они появились в 2020-м либо позже, а предыдущие дети – раньше 2007-го, и материнский капитал на них не был положен.

С 2021 года намного быстрее можно как оформить материнский капитал, так и им распорядиться. Сертификаты будут выдавать в наступившем году на протяжении всего пяти рабочих дней. Рассматривать заявления на распоряжение деньгами будут отныне максимум 10 рабочих дней.