05.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом

На каких плитах нельзя готовить с 1 января 2021 года жителям России

09:45 05.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Запрещается оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением тех, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

% name% title
Запрещается оставлять газовые приборы включенными без присмотра

Запрет на приготовление пищи на газовых плитах, не прошедших техническое обслуживание, введен на территории России с 1 января 2021 года.
"При эксплуатации газовых приборов запрещается… пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым оборудованием, не прошедшим технического обслуживания в установленном порядке",- говорится в правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства.

Также запрещается оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением тех, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

"При использовании бытовых газовых приборов запрещается: эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; проверка герметичности соединений с помощью источников открытого огня", — говорится в правилах.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.

газ газовая плита
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас газовая плита?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Внезапно умерла после прививки вакциной Pfizer медработник
10:15 05-01-2021
Внезапно умерла после прививки вакциной Pfizer медработник
Объявил о введении карантина в Англии Джонсон
10:06 05-01-2021
Объявил о введении карантина в Англии Джонсон
У Dream Team House появились серьезные конкуренты в TikTok. Теперь есть тикток-изба бабы Шуры
10:03 05-01-2021
У Dream Team House появились серьезные конкуренты в TikTok. Теперь есть тикток-изба бабы Шуры
БердскЗастряли в 40-градусный мороз 53 человека в автобусе на трассе Р-256 в Бердске
09:56 05-01-2021
Застряли в 40-градусный мороз 53 человека в автобусе на трассе Р-256 в Бердске
Полуфинал МЧМ-2021. Россия - Канада: кто одержал победу в матче, узнайте
09:52 05-01-2021
Полуфинал МЧМ-2021. Россия - Канада: кто одержал победу в матче, узнайте
Праздник Зервана-Карана отмечается 5 января 2021 года: Традиции праздника и история
09:50 05-01-2021
Праздник Зервана-Карана отмечается 5 января 2021 года: Традиции праздника и история
На каких плитах нельзя готовить с 1 января 2021 года жителям России
09:45 05-01-2021
На каких плитах нельзя готовить с 1 января 2021 года жителям России
Нашли мертвым экс-начальника колонии «Белый Лебедь» Ашота Саркисяна
09:43 05-01-2021
Нашли мертвым экс-начальника колонии «Белый Лебедь» Ашота Саркисяна
Кто может остаться без пенсии, срочно узнайте
09:30 05-01-2021
Кто может остаться без пенсии, срочно узнайте
На воде с лимоном: 5 января - Международный разгрузочный день
09:20 05-01-2021
На воде с лимоном: 5 января - Международный разгрузочный день