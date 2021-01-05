На каких плитах нельзя готовить с 1 января 2021 года жителям России

Запрещается оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением тех, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

Запрещается оставлять газовые приборы включенными без присмотра

Запрет на приготовление пищи на газовых плитах, не прошедших техническое обслуживание, введен на территории России с 1 января 2021 года.

"При эксплуатации газовых приборов запрещается… пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым оборудованием, не прошедшим технического обслуживания в установленном порядке",- говорится в правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства.

Также запрещается оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением тех, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

"При использовании бытовых газовых приборов запрещается: эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; проверка герметичности соединений с помощью источников открытого огня", — говорится в правилах.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.