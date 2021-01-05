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Сколько стоят особняки Соловьева, Малышевой и Якубовича, тайна раскрыта

12:45 05.01.2021 Фото: pixabay.com
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Самую большую зарплату среди телеведущих и журналистов главных российских каналов получает Артем Шейнин.

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Самую большую зарплату среди телеведущих и журналистов главных российских каналов получает Артем Шейнин

Телеведущий Владимир Соловьев имеет дачу в Подмосковье и виллу в Италии на берегу озера Комо. Стоимость зарубежной недвижимости около девяти миллионов рублей. Блогер Алексей Навальный утверждает, что журналисту принадлежит еще один дом в Италии. Стоит он около миллиона евро.

Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева является владелицей дома в США. Жилье стоит около 6,4 миллиона долларов. Интерьер выполнен в дорогом стиле: по бокам от входа находятся огромные колонны, внутри все в золоте. Сейчас в нем проживает сын Елены Васильевны.

Леонид Якубович приобрел себе загородный дом в коттеджном поселке «Пенаты». Особняк стоимостью в 7 миллионов долларов больше похож на театр или дворец культуры, но ведущему программы «Поле чудес» такой стиль по душе. Из-за плотного рабочего графика в этом доме Якубович бывает редко. В основном там живет его семья.

Ведущая шоу «Действующие лица» Наиля Аскер-Заде владеет шикарным подмосковным коттеджем площадью 923 квадратных метра и стоимостью около 250 миллионов рублей, пишет Meduza. У Ивана Урганта есть большой дом на Рублевском шоссе стоимостью три миллиона долларов. Также он приобрел особняк в престижном поселке «Горки-10». Коттедж в классическом стиле на участке площадью 50 соток обошелся ему в 7 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что самую большую зарплату среди телеведущих и журналистов главных российских каналов получает Артем Шейнин. За год от «Первого канала» за работу над программой «Время покажет» он получил 99,7 млн рублей. Далее в списке — главный редактор телеканала RT и МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян и ее муж, телеведущий Тигран Кеосаян. Пара заработала за год на двоих 156 миллионов.

Источник: ura.news

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