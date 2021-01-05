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Пропал муж актрисы Ирины Лачиной из «Ворониных» Олег Будрин

13:56 05.01.2021 Фото: @lachinairina_official
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По словам звезды, мужчина пропал в праздничные дни. За помощью ей пришлось обращаться в полицию.

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Актриса из «Ворониных» потеряла мужа после Нового года

51-летний актер Олег Будрин не выходит на связь вот уже несколько дней.

Исполнительница роли сестры Веры из «Ворониных», актриса Ирина Лачина потеряла супруга — актера театра и кино Олега Будрина. По словам звезды, мужчина пропал в праздничные дни. За помощью ей пришлось обращаться в полицию.

Как удалось выяснить 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 1 января. Около 20.00 Олег предупредил Ирину, что собирается навестить родную сестру, проживавшую на юго-западе Москвы. Чтобы актер быстрее добрался с улицы Пресненский Вал до улицы Гарибальди, его племянница Евгения вызвала такси.

Выехав из дома, мужчина вернулся спустя несколько минут: объяснил, что хочет забрать компьютер, поскольку планирует заночевать у родственницы. Забрав у двери своей квартиры системный блок, Будрин сел в авто и скрылся.

Около суток мужчина не выходил на связь, и тогда сама Лачина решила связаться с его сестрой Светланой. Но в ответ лишь услышала, что к той никто не приезжал. Попытки дозвониться до супруга по разным номерам телефона для Ирины окончились неудачей.

Родственница актера же вспомнила, что около 11.00 2 января разговаривала по телефону с Олегом, правда, недолго. В трубке она услышала некий женский голос, тихо прошептавший: «Положи телефон», и связь прервалась. По словам Светланы, брат успел ей сказать, что находится в гостинице для строителей. Адрес места так и остался загадкой.
К поискам пропавшего подключились правоохранители. Ирина Лачина уверяет, что никаких ссор и конфликтов перед пропажей мужа не было. Звезда также настаивала, что актер не употреблял алкоголь и был в полностью вменяемом состоянии. Местонахождение мужчины уточняется.

51-летний Олег Будрин — родился и вырос в Москве. Мужчина работал в Театре на Таганке. Наиболее знаком отечественному зрителю по сериалу «Всегда говори „всегда“ — 8». Будрин не только был задействован в качестве актера в кино и театре, но и продюсировал свои проекты.

Источник: 5-tv.ru

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