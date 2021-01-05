Дал 2,6 года условного срока врачу-наркологу Константину Фалалееву после нападения в его кабинете в ЦГБ суд Бердска

Врачу предъявляли обвинение по двум уголовным статьям - угроза убийством и причинение вреда здоровью средней степени тяжести. 30 декабря 2020 года суд признал врача виновным. Что на этот счет думает сама Константин Фалалеев?

Константин Фалалеев работает в отделении наркологии не первый год

Врача-нарколога ЦГБ Бердска Константина Фалалеева приговорил к 2,6 годам условного наказания суд Бердска. Об этом редакции "Курьер. Среда. Бердск" рассказал сам врач-нарколог сегодня, 5 января. Напомним, уголовными делами закончилась драка в кабинете врача-нарколога бердской ЦГБ. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Главном управлении МВД по Новосибирской области, по результатам проведенных судебно-медицинских экспертиз установлено, что Константину Фалалееву причинен легкий вред здоровью.

- В связи с наличием в действиях Вячеслава Смирнова признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 УК РФ, материалы направлены в мировой суд Бердска. Вячеславу Смирнову, по данным ведомства, причинен вред средней тяжести. По данному факту также возбуждено уголовное дело, но по признакам преступления оно квалифицированно по части 1 статьи 112 УК РФ, — сообщали в Главке.

В отношении Вячеслава Смирнова суд уже состоялся. Его признали виновным по инкриминируемой ему статье и назначили штраф.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» 17 июня Константину Фалалееву предъявляли обвинение по двум уголовным статьям - угроза убийством и причинение вреда здоровью средней степени тяжести. 30 декабря 2020 года суд признал Константина Фалалеева виновным.

- Я делаю три вывода. Первый - в Бердске разрешается бить врачей. Второй - в Бердске возможно из преступника сделать потерпевшего. И третье - этот же человек может прийти ко мне в кабинет, снова напасть на меня. А при защите своей жизни меня могут посадить в тюрьму уже на реальный срок. Мне отказали в праве защищать свою жизнь, - сказал в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" Константин сегодня, 5 января.

Порка что решение Бердского городского суда не вступило в законную силу. Однако врач-нарколог намерен его обжаловать.

Напомним, 28 июня 2019 года в кабинет к врачу ворвался Вячеслав Смирнов. После этой встречи врачу диагностировали сотрясение мозга и множественные царапины. Он находился на больничном. Его оппонент Вячеслав Смирнов также находился на лечении в травматологическом отделении бердской ЦГБ.

По словам врача, после словесных угроз о ранении ножом, Смирнов приступил к действиям. Обеими руками с кулака он резко ударил по волосистой части головы врача. Тот же, благодаря спортивному прошлому, не растерялся и начал обороняться.

- Шкаф, стол, стулья, компьютер — все в кабинете было перевернуто. Все в кровище, — вспоминает Константин.

Врача и посетителя разнимал медперсонал. До этого они вызвали на подмогу правоохранителей. Тут же Константин Фалалеев написал заявление о нападении в его кабинете в рабочее время в отношении Смирнова.