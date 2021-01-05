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Суровую погоду и трескучие морозы обещают синоптики в ближайшие дни в Новосибирской области

17:45 05.01.2021 Фото: pixabay.com
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На Дальнем Востоке, напротив, прогнозируется аномальное тепло с отклонениями от нормы до 25 градусов.

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Погодные аномалии ожидаются в нескольких регионах России в ближайшие дни

По прогнозам синоптиков, на Урале температура воздуха будет ниже нормы на 5-10 градусов, а в Западной Сибири - на 15-18 градусов.
Аномальный холод ожидает жителей Свердловской, Курганской, Омской, Кемеровской областей и некоторых других регионов Урала и Сибири в ближайшие дни. На Дальнем Востоке, напротив, прогнозируется аномальное тепло с отклонениями от нормы до 25 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На Урале температуры заметно ниже нормы в таких регионах, как Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области. Ночные температуры будут до минус 25-30 градусов, что ниже нормы на 5-10 градусов. Совершенно холодная погода, а в Дальневосточном федеральном округе, напротив, тепло. На севере Таймыра, Якутии температура выше нормы на 20-25 градусов", - сообщил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, очередная волна аномального холода ожидает регионы Западной Сибири.

"Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край - там температура на 15-18 градусов ниже нормы. Морозы будут доходить до 40-43 градусов. Суровая погода, и ослабление морозов возможно только в конце первой декады. Юг Красноярского края, Иркутская область, Тува - там тоже аномальный холод", - отметил метеоролог.

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