Точный прогноз Павла Глобы на неделю по 10 января 2021 года

Многие люди продолжают отдыхать, многие уже вышли на работу, но всем нужны советы астролога

Прогнозы Павла Глобы — одни из самых популярных в России. Этот астролог всегда дает верные и действенные советы всем Знакам Зодиака, на любые случаи жизни. Следуйте им, чтобы не попасть в трудную обстановку в первую полноценную неделю января.

Многие люди продолжают отдыхать, многие уже вышли на работу, но всем нужны советы астролога, которыми поделился с нами портал Woman`s day. Если вы будете им следовать, то большинство неурядиц обойдет вас стороной. В целом же неделя будет достаточно изменчивой и непредсказуемой, по крайней мере, ее вторая половина.

Овен

Астролог советует на этой неделе фокусироваться не на делах, а на духовной составляющей жизни. Очень полезными станут медитации на создание успешного будущего. Нужно думать о безопасности и сохранять осторожность в финансовой сфере, особенно 5 января. В самый неблагоприятный день недели. Еще астролог советует Овнам не забывать об отдыхе. Если постоянно давить на газ до упора, можно перегореть. Всем, кто находится в отношениях, лучше выяснять отношения без криков. Тем, кто в поисках, знакомства и флирт не принесут позитива ни на йоту.

Телец

Неблагоприятным днем для Тельцов можно считать 8 января, день перехода Меркурия в Знак Водолея. Универсальные советы астрологов на каждый день помогут Тельцам сохранить фортуну на этой непростой неделе. Тем не менее, будет и много приятных моментов. Например, ночные светила в значительной мере усилят интуицию и творческий потенциал Тельцов. В эти семь дней у Тельцов может получиться наладить отношения с теми людьми, с которыми они недавно поругались. Это прекрасное время для романтики, знакомств и амурных приключений.

Близнецы

Самые благоприятные дни для Близнецов на этой неделе — 5, 6 и 7 января. Это идеальное время для отдыха и домашних дел. В остальные дни, включая неблагоприятную субботу, людям этого Знака стоит остерегаться новых знакомств и общения с неприятными людьми. На этой неделе лучше сфокусироваться на монотонной и простой работе без рисков и авантюр. Привлечь удачу и деньги помогут три надежных способа. В любовной сфере полезной станет логика. Не стоит идти за зовом своего сердца. Он может завести Близнецов в глубокие воды проблем.

Рак

Эта неделя будет походить на американские горки — энергетика ночных светил будет постоянно меняться. 4 числа их настроение будет очень позитивным, а 5 уже сменится на противоположное. В любовной сфере Ракам стоит полагаться больше на здравый смысл. Людям с консервативным образом мышления стоит избавиться от стереотипов. Сильные ритуалы на любовь помогут преуспеть в этом жизненном направлении. На работе и в бизнесе все будет хорошо, но только в том случае, если Раки не станут спорить с коллегами, начальством, клиентами.

Лев

Львам Павел Глоба настоятельно рекомендует заняться вопросами погашения долгов. Лучше всего это делать 5, 6 января. Что касается отношений и дружбы, то Львам стоит опасаться общения с теми, кто не умеет прощать обиды. В любовных вопросах Львов могут ожидать неприятные испытания, но удачным можно считать любой их исход. На работе и в бизнесе не стоит надеяться на то, что проблемы будут исправляться сами собой. Продуктивность практически на нуле, поэтому торопиться тоже не стоит. Нужно перейти в режим энергосбережения. Не стоит переутомляться.

Дева

Девам на этой неделе лучше пользоваться заговорами на удачу, особенно в понедельник, 4 января. Самой важной сферой жизни на данном этапе можно считать любовь. Можно знакомиться, назначать свидания. Успехи в любви будут окрылять Дев и помогать им в работе. 7, 8 и 9 января этих людей ждут приятные жизненные перемены. Всем, кто уже в отношениях, стоит сфокусироваться на переводе их на новый уровень. Можно признаваться в любви, планировать свадьбу, знакомиться с родителями любимого человека. Самое главное — не отдаляться от второй половинки и семьи.

Весы

Первый блин, как говорится, комом. 4 и 5 января звезды будут не в лучшем положении для Весов. В это время стоит фокусироваться на личных делах и проблемах. Всем, кто находится в поисках любви, стоит обратиться за помощью к камням любви. Астролог советует Девам посвятить себя семье, дому, любви. Можно покупать новую мебель, делать перестановку. Тем, кто в начале недели будет еще отдыхать, полностью расслабиться не удастся. Большие успехи ожидают Дев, которые работают в сфере продаж. Это идеальная неделя для покупки недвижимости.

Скорпион

Неделя начнется с очень благоприятной ноты. Большие успехи ожидают Скорпионов в работе и бизнесе. Не исключено, что начальство или партнеры смогут разглядеть в этих людях их самые лучшие качества. Для достижения финансового благополучия можно пользоваться мудрыми советами. В любовной сфере этих людей ожидают большие успехи. Тем Скорпионам, которым удастся понравиться интересному человеку, не стоит бояться развивать отношения максимально быстро. Также на этой неделе полезными будут поездки, командировки.

Стрелец

Эта неделя станет довольно яркой. События, которые придется пережить Стрельцам. Останутся в их памяти на очень долгий срок. Астролог советует им прислушиваться к интуиции. Есть как минимум пять ситуаций, в которых она будет просто незаменимым помощником. Обаяние и харизма людей данного Знака возрастут, что поможет им производить на людей наилучшее впечатление. Это будет полезным как в любви, так и в бизнесе, в работе. Очень полезными качествами характера в амурных делах станут щедрость и открытость.

Козерог

Козерогам стоит опасаться энергетического истощения, особенно 5 января, в самый неблагоприятный день. Павел Глоба отмечает, что это прекрасное время для новых начинаний. Нужно использоваться любые возможности для достижения своих целей. Козерогам понадобится смелость и капелька уверенности. В семейных отношениях могут начаться дрязги — борьба за лидерство, за территорию. Всем, то пока еще одинок, лучше временно приостановить поиски, сфокусировавшись на делах и работе.

Водолей

У всех Знаков Зодиака есть свои скрытые возможности. Звезды и планеты помогут Водолеям раскрыть свои таланты, особенно 6, 7 и 10 января — в самые благоприятные дни. Плохое настроение у звезд будет лишь 8 числа. В этот день лучше взять небольшую паузу в делах и расслабиться. Большое внимание стоит уделять здоровью. Водолеям лучше правильно питаться и заниматься спортом, больше ходить и бывать на свежем воздухе. На выходных продуктивность в делах и работе многократно возрастет. В любовных вопросах лучше не торопиться.

Рыбы

Наступает идеальное время для духовных практик. В финансовой сфере очень полезно заниматься изучением новых материалов, освоением новых навыков. Павел Глоба советует проводить больше времени в компании близких людей. Не исключено, что звезды приготовили для Рыб большие перемены, много удачи в делах и любви. В период с 4 по 10 число очень полезно будет обращать внимание на знаки судьбы, доверять интуиции. Сейчас лучше не строить дальних планов, сфокусировавшись на том, что происходит конкретно в данный момент.

Вы всегда можете запрограммировать свою энергетику на успех, особенно сейчас, когда ночные светила занимают достаточно позитивное для этого положение. Всё направлено на то, чтобы мы смогли поставить перед собой новые цели и найти новую мотивацию на год вперед. Павел Глоба советует быть внимательными к своим желаниям. Пусть звезды будут на вашей стороне.

Источник: dailyhoro.ru