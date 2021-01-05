"Жить не хочется": описал жесткую критику от Путина Песков

Песков заметил, что пресс-служба "может и должна президенту доложить о том, что происходит, а дальше уже решения принимает президент".

Песков признался, что после жесткой критики Путина жить не хочется

При этом представитель Кремля подчеркнул, что, как правило, есть возможность "высказать свою точку зрения главе государства".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что ему приходилось сталкиваться с жесткой критикой главы государства, после которой "жить не хотелось".

В интервью журналисту Владимиру Соловьеву, которое опубликовано во вторник на его YouTube-канале, представитель Кремля рассказал о случаях критики в свой адрес от президента РФ Владимира Путина. "Слава богу, не очень [часто], но бывают какие-то моменты, которые нужно потом впоследствии корректировать", - заметил Песков.

"Я сталкивался с серьезной критикой президента", - признался пресс-секретарь. И добавил: "Жить сразу не хочется". По его словам, критика Путина "бывает жесткой". При этом представитель Кремля подчеркнул, что, "как правило, есть возможность высказать свою точку зрения [главе государства]". "Не всегда соглашается, но слышит", - констатировал он, назвав общение с президентом диалогом. "Если речь не идет о какой-то существенной ошибке. Цена любой несущественной ошибки на уровне работы главы государства возрастает кратно, она превращается в очень серьезную", - уверен представитель Кремля.

Он не согласился с тем, что у него сложились некие личные отношения с президентом. "Я работаю непосредственно пресс-секретарем с 2008 года, много, 12 лет все-таки, многое прошло, были разные конфигурации его [Путина] офиса, поэтому история отношений "начальник-подчиненный" давняя", - сказал Песков. Представитель Кремля полагает, что после работы в администрации президента РФ "жизнь есть". Он привел примеры коллег, которые после работы в Кремле занялись бизнесом или перешли на другую госслужбу. "В любом случае внутреннее развитие всегда хорошо", - уверен Песков.

"Мое бюрократическое счастье заключается в уникальности позиции, потому что я в силу этой должности почти всегда занимаюсь теми темами, которыми занимается президент, так или иначе в это приходится вникать, чтобы понимать, что происходит, и эти темы варьируются от эпидемиологии и тематики производства вакцин до сельского хозяйства и проблематики красных водорослей на Камчатке", - подчеркнул представитель Кремля. Он отметил, что "информация идет от министерств и ведомств, сравнивается с тем, что идет по линии СМИ, по линии народных СМИ, это новые СМИ, мультимедиа, социальные сети", и "рождается понимание о том, что происходит на самом деле".

Песков заметил, что пресс-служба "может и должна президенту доложить о том, что происходит, а дальше уже решения принимает президент". На его взгляд, в приоритете те темы, которые "информационно и социально резонансные или которые потенциально резонансные". "Их мы докладываем, конечно, если они совсем срочные, то незамедлительно", - рассказал Песков. Он уточнил, что пресс-служба может предоставить главе государства "некий обзор темы, написать справку". "Можно позвонить по телефону, доложить устно", - добавил он. "Бывает, что он (Путин) гораздо лучше осведомлен о происходящем, иногда информация оказывается востребованной", - констатировал представитель Кремля.

Источник: ТАСС