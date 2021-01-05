Разбомбили свадьбу: Убиты не менее 20 участников церемонии

Предполагает, что ошиблись военные летчики. Боевой авиацией на территории Мали располагают ее ВВС, французские военные, проводящие операцию "Бархан", и миротворцы из миссии ООН.

В нескольких африканских странах воюют

Не менее 20 мирных жителей погибли в результате авиаудара, нанесенного неопознанным самолетом, в центральной части Мали, сообщает местное издание A Bamaco со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в ночь на понедельник в населенном пункте Бунти рядом с городом Дуэнца (область Мопти). Сообщается, что бомбардировке подверглись участники свадебной церемонии. Двадцать человек получили ранения.

Издание предполагает, что речь идет об ошибке военных летчиков. Боевой авиацией на территории страны располагают малийские ВВС, французские военные, проводящие операцию "Бархан", и миротворцы из миссии ООН (MINUSMA), отмечает издание.

Агентство EFE со ссылкой на местного мэра Адама Гриаба (Adama Griaba) передает, что жертвами налета стали сто человек.