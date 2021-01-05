05.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Разбомбили свадьбу: Убиты не менее 20 участников церемонии

19:47 05.01.2021 Фото: Википедии
0

Предполагает, что ошиблись военные летчики. Боевой авиацией на территории Мали располагают ее ВВС, французские военные, проводящие операцию "Бархан", и миротворцы из миссии ООН.

% name% title
В нескольких африканских странах воюют

Не менее 20 мирных жителей погибли в результате авиаудара, нанесенного неопознанным самолетом, в центральной части Мали, сообщает местное издание A Bamaco со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в ночь на понедельник в населенном пункте Бунти рядом с городом Дуэнца (область Мопти). Сообщается, что бомбардировке подверглись участники свадебной церемонии. Двадцать человек получили ранения.

Издание предполагает, что речь идет об ошибке военных летчиков. Боевой авиацией на территории страны располагают малийские ВВС, французские военные, проводящие операцию "Бархан", и миротворцы из миссии ООН (MINUSMA), отмечает издание.

Агентство EFE со ссылкой на местного мэра Адама Гриаба (Adama Griaba) передает, что жертвами налета стали сто человек.

бомба ВВС миротворцы погибли получили ранения свадьба
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кто ответит за ошибку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин создал фонд помощи детям с редкими заболеваниями
21:03 05-01-2021
Путин создал фонд помощи детям с редкими заболеваниями
Знаменитости незаконно без очереди ставят прививки от коронавируса
20:56 05-01-2021
Знаменитости незаконно без очереди ставят прививки от коронавируса
Нумерологический прогноз по дате рождения на 2021 год
20:50 05-01-2021
Нумерологический прогноз по дате рождения на 2021 год
Поздравления в Сочельник 2021 в добрых стихах для каждого
20:46 05-01-2021
Поздравления в Сочельник 2021 в добрых стихах для каждого
Умерла из-за сверхурочной работы 23-летняя девушка
20:42 05-01-2021
Умерла из-за сверхурочной работы 23-летняя девушка
Песков: Навка мыла туалеты и жила в страшной нищете в США 2
20:28 05-01-2021
Песков: Навка мыла туалеты и жила в страшной нищете в США
С Рождеством Христовым чудесной красоты открытки и картинки
20:20 05-01-2021
С Рождеством Христовым чудесной красоты открытки и картинки
Смерч неожиданно пронесся в иркутском поселке. Успели снять на видео
20:09 05-01-2021
Смерч неожиданно пронесся в иркутском поселке. Успели снять на видео
Лунный календарь покупок на январь 2021: Когда тратить деньги, а когда спрятать подальше
19:50 05-01-2021
Лунный календарь покупок на январь 2021: Когда тратить деньги, а когда спрятать подальше
Разбомбили свадьбу: Убиты не менее 20 участников церемонии
19:47 05-01-2021
Разбомбили свадьбу: Убиты не менее 20 участников церемонии