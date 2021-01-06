Сильные дни по лунному календарю для привлечения денег и любви в каждом месяце

2 лунный день – время включения Божественной любви и вербального колдовства. Специалисты утверждают, что все задуманное в этот день обязательно исполнится.

12 лунный день – время включения Божественной любви и вербального колдовства

Если кто-то захочет поделиться своими проблемами, то обязательно надо будет помочь дельным советом. Сочувствие и любовь – важные условие исполнения всего задуманного. Кроме того в 12-е лунные сутки рекомендуется проводить ритуалы, которые помогут встретить свою любовь и привлечь материальное благополучие.

12 лунный день – время включения Божественной любви и вербального колдовства. Специалисты утверждают, что все задуманное сегодня обязательно исполнится. Однако следует соблюсти необходимое условие – выполнить все обращенные просьбы, а если их не будет, то сделать подарок кому-то из родственников или друзей.

Если кто-то захочет поделиться своими проблемами, то обязательно надо будет помочь дельным советом. Сочувствие и любовь – важные условие исполнения всего задуманного. Кроме того в 12-е лунные сутки рекомендуется проводить ритуалы, которые помогут встретить свою любовь и привлечь материальное благополучие.

Сильный ритуал на привлечение денег

Для проведения обряда понадобятся – лист белой бумаги, зеленый карандаш или фломастер, свечка зеленого цвета, чашка с чистой водой, благовония с запахом кедра, пихты, сосны или сандала, чаша земли, соли или песка и компас.

Первое, что необходимо сделать – это определить в комнате стороны света. После этого на востоке следует поставить ароматическую палочку, на западе – чашу с водой, на юге – свечку, на севере – стакан, наполненный солью, песком или землей. Далее зажечь благовония и свечку, перекрестить воду и, дотронувшись до нее указательным пальцем сказать: «Благословляя, очищаю тебя, вода». То же самое следует выполнить и с солью.

Затем нужно посыпать солью (песком или землей) заранее подготовленный лист бумаги и произнести: «Освящаю Землей тебя». Потом окурить листик дымом благовониями и сказать: «освящаю Воздухом тебя». Далее пронести бумагу над огнем свечи и прошептать: «Освящаю Огнем тебя». После этого надо смочить пальцы в воде, окропить ими лист и произнести: «Освящаю Водой тебя». Все эти действия необходимо повторить еще раз только теперь не с бумагой, а с фломастером.

После этого надо положить бумагу и фломастер рядом, протянуть над ними ладони и проговорить: «Вы теперь не только бумага и карандаш, вы настоящие проводники энергии. Пусть эта энергия пройдет сквозь вас и навеки застынет в заговорных словах моих. Пусть Воздуха стихия освободить энергию, что воплотить мою денежную мечту в реальность. Пусть будет только так».

Теперь необходимо:

поставить ароматическую палочку рядом со стаканом с солью;

свечку — около курящегося благовония;



чашку с водой — рядом с зеленой свечкой.

Далее на протяжении 15 секунд надо хорошо потереть ладони, а во время этого действия представлять себя под проливным денежным дождем. Держа представленный образ в голове, исполнителю нужно написать такие слова:

«Я взываю к Вселенным силам, к Луне, Солнцу и звездам, а также к могущественным силам 4-х стихий – Земле, Воде, Огню и Воздуху. Прошу я вас, пошлите мне, Божьей рабе (полное имя), долю своего бескрайнего богатства, которым вы все обладаете».

Проговаривая заговорные слова надо постараться прочувствовать, как энергия медленно перетекает из рук через карандаш и попадает на бумагу, в буквы и строки, которые пишет исполнитель ритуала. Писать лучше печатными буквами и крупно. После окончания ритуала, необходимо лист с волшебной молитвой повесить около окна или за ним. Обновлять ее нужно один раз в 30 дней.

Обряд на привлечение любви

Людям, которых постоянно преследует мысль или чувство недостатка любви, кому постоянно кажется, что его никто не любит, рекомендуется провести следующий простой обряд.

Нужно выйти на улицу или стать у открытого окошка и повернуться так, чтобы ветерок дул прямо в лицо. Затем исполнителю надо вдохнуть и мысленно проследовать за энергией ветра через носоглотку, трахею в центр груди, а потом на выдохе представить и постараться прочувствовать, как ветреная энергия накапливается в центре груди около сердца. Сопровождать дыханием такое упражнение необходимо минуты 3-4. После этого ритуала исполнитель почувствует, что нужен и любим.

14 день Луны

14 лунный день – время решительных и активных действий. Лунная энергия дает возможность успешно начать новое дело. Нельзя сомневаться в своей удаче и пропустить долгожданный для многих момент успешного начала. Сегодня надо выделить для себя важный проект или дело и немедленно приступать к его осуществлению. Этот день не рекомендуется проводить пассивно, ничего не предпринимая, нужно обязательно применить энергию Луны для достижения задуманных целей.

Сегодня открываются источники информации, поэтому любые дела, начатые в этот день, изначально запрограммированы на успех. В 14 день Луны надо постараться как можно больше заложить циклов: встречи, звонки, важные переговоры, заключение сделок и т.д. Тогда все начатые дела дальше пойдут легко и с минимальными усилиями. К ним автоматически будут подключаться различные источники информации, корректировать и направлять их в нужную сторону. Следующий такой шанс придется ждать целый месяц.

Кроме того 14 лунный день является благоприятным для тех, кто стремиться к карьерному росту. Сегодня каждый может проявить себя на своей работе, раскрыться с более выгодной стороны и выйти на новый желаемый уровень. Для решения денежных вопросов 14 день Луны является наиболее благоприятным, поэтому важно не упустить свой счастливый момент и использовать возможность в полной мере. Сегодня специалисты рекомендуют проводить ритуалы, помогающие исполнить денежную мечту.

Ритуал с кристаллом и свечой

Перед тем, как приступить к выполнению обряда, надо освободиться от накопленного негатива и попробовать уравновесить свое эмоциональное состояние. Для очищения души, тела и мыслей можно воспользоваться обрядом омовения, то есть принять ванну с пеной и добавление нескольких капель любимого эфирного масла.

Для осуществления ритуала, нужно подготовить зеленую свечку, молотую корицу, эфирное масло корицы или пачули, древесный уголь и кадило (3 последние компонента можно заменить ароматической палочкой с запахом денежного растения) и кристалл кварца (также подойдет янтарь, цитрин, нефрит, топаз или изумруд) главное, чтобы одна грань камушка была острой.

После этого надо зажечь ароматическую палочку и обратиться молитвой к силам Вселенной:

«Я взываю ко всем силам Вселенной, к звездам, Луне и Солнцу, ко всем силам 4-х стихий. Прошу вас придите ко мне, Божьей рабе (полное имя), на помощь, пошлите мне денежную удачу и благополучие. Аминь».

Эту молитву можно заменить любой другой, главное — обращаться к Божеству со всей искренностью. Далее нужно гранью выбранного камня нацарапать на свечке символ задуманного, например, знак евро или доллара, мешок с деньгами, руну богатства, квартиру, дом, машину и т.д. Затем смочив 2 пальца в эфирном масле, необходимо тщательно смазать им свечку по направлению снизу вверх (эта процедура называет «одевание свечки» и таким действием исполнитель передаст свою энергию).

Во время одевание свечки следует сосредоточиться на деньгах и представлять. Визуализируемая «картинка» может быть разной, самое главное, чтобы сам исполнитель в окружении денег присутствовал на ней.

После этого надо поставить свечку в подсвечник или на блюдце, рядом положить камень и зажечь ее. По мере сгорания от свечи идет пламя, через которое и будет высвобождаться ранее заложенная энергия и направляться на реализацию желаемого. Продолжать визуализировать нужно на протяжении 15-20 минут. Кристалл, свеча и нарисованный символ выполнят свою задачу.

В завершении ритуала надо поблагодарить Бога за оказанную помощь и подождать пока свечка полностью сгорит.

Источник: vseprivoroty.ru