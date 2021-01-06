С Рождественским Сочельником поздравления в стихах и прозе необычайной красоты

Рождественский сочельник – день накануне Рождества Христова. Его отмечают 6 января. Основные традиции связаны с завершением поста. В праздник принимать пищу можно только один раз – после Вечерни, когда в центр будет вынесена зажженная свеча, символизирующая Вифлеемскую звезду. В старину после трапезы начинались колядки – обряд хождения по домам. Ряженые дети и взрослые ходили по домам, пели обрядовые песни, славя хозяев, желая им здоровья и счастья. За свои песнопения они должны были быть обязательно вознаграждены. Такая традиция существует и в наше время. В этот день принято поздравлять друг друга и дарить подарки. Вы можете подобрать заранее красивые поздравления с Рождественским Сочельником для родных и друзей.
Поздравления в Рождественский Сочельник в стихах
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В сочельник, накануне Рождества
Спешу сказать вам добрые слова.
Пускай случится с вами чудо
И пусть хорошее случается повсюду.
Пускай теплом надежда вас согреет
И счастлив будет тот, кто верит.
Пусть будет всё у вас благополучно
И с вами шествует удача неразлучно.
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Тихо сочельник в дверь постучит.
Отвори, он надежду и радость сулит.
С праздником! Завтра уже Рождество,
Тайной святою наполнено оно.
Улыбнитесь друг другу, счастье дарите,
Надежду, веру и любовь берегите!
Рождественский сочельник пусть приходит в дом,
***
С наступающим Рождеством,
Вас сердечно я поздравляю.
Сегодня Рождественский сочельник,
Я вам хорошего лишь желаю.
Пусть наступающий праздник прекрасный,
Здоровье и благо в ваш дом принесет.
По жизни пусть рядышком с вами идет!
***
Мы в Рождественский сочельник
Ожидаем все чудес,
Ждем когда звезды сияние
Вспыхнет в черноте небес.
Разбегутся злые силы,
В душу каждому заглянет
Добрым лучиком звезда.
Всех в сочельник поздравляю
И желаю всем добра,
Чтобы с верой в сердце встретить
Нам рождение Христа.
***
В этот вечер соберемся
Накануне Рождества,
Мы накроем стол огромный
И нальем бокал вина!
На Рождественский сочельник
Я желаю счастья вам,
Процветания, здоровья
Всем родным и всем друзьям!
***
В сочельник много теплых слов
Так хочется сказать.
Уюта, мира и здоровья
От всего сердца пожелать.
И в ожидании Рождества —
Успеха, счастья и добра!
***
Пусть в рождественский Сочельник
Волшебство наполнит дом,
И сойдет благословенье
В души всех людей кругом.
Пусть горят, мерцая, свечи,
Ходит счастье у дверей,
И в чудесный этот вечер
Станет мир чуть-чуть добрей!
***
В канун Святого Рождества
Хочу лишь счастья пожелать,
Добра, удачи, волшебства,
Всего, о чем ты мог мечтать!
Пусть исполняются желания,
Пусть рвется счастье из груди!
Желаю благосостояния
***
Поздравить с первой звездою захотелось
В волшебный вечер перед Рождеством,
Чтобы всегда везло, моглось, хотелось,
Чтоб с вдохновением, любовью и добром!
Пусть не покинет Бог и даст терпенья,
И чашу благости наполнит до краев,
Чтоб мир был в каждом доме! И в твоем!
Желаю веры! Воздаянье будет
За все поступки – будь душой светлей,
Путь в «лучше, чем ты есть», конечно, труден,
Но тем конец пути милей!
***
В сочельник перед Рождеством
Забудем напрочь о плохом,
Как будто никогда не слыша…
Желаю, как искристый снег,
Душа мерцает пусть звездою,
Сотрется боль, и страх, и грех,
Жизнь перестанет быть пустою:
Наполнится огнем любви,
В ладони искры звезд лови,
С людьми делись их теплотой!
***
Пусть накануне Рождества
В сочельник тихий и прекрасный
От светлой искры волшебства
Огонь добра зажжется ясный!
Пускай твой Ангел принесет
Благую весть о близком счастье,
Пусть праздник, что вот-вот придет
Разгонит бури и ненастья!
***
В канун рождения Иисуса,
Желаю пусть свершится чудо.
Пусть исцелится тот, кто болен,
Любовь пусть одинокий повстречает,
И ангел всем нам помогает!
***
В Рождественский сочельник я желаю
Тебе удачи, счастья, доброты,
Чтоб жизнь твоя была чудесным раем,
Чтоб все сбылись заветные мечты!
Пусть накануне Рождества Христова
Войдут уют с теплом в твой светлый дом.
Пусть ты и близкие твои будут здоровы,
А жизнь наполнится чудесным волшебством!
***
В Рождественский сочельник
Спешу вам пожелать:
Быть радостней, любимей
Уютным дом пускай ваш будет,
Пусть будет слышен только смех
И с вами пусть всегда прибудет:
Удача, радость и успех!
***
Природа замерла и небо в ожиданье,
Рождественский сочельник – для чудес!
Отступит перед Ангелами бес!
Пусть чистота души откроет двери в счастье,
Звезда взойдет и станет мир светлей,
И хоть бы справедливей в одночасье!
От нас зависит — будем же добрей.
Желаю процветанья и успеха
В сочельник пред Христовым Рождеством,
Пусть счастьем будет полон каждый дом!
Красивое пожелание с Рождественским Сочельником
С Рождественского Сочельника в старину начинались Святки, которые длились до 19 января. В этот период можно было гадать. Правда, современные священнослужители не советуют православным христианам обращаться к подобным магическим обрядам. На нашем портале представлены поздравления на Рождественский Сочельник в стихах и прозе. Выбирайте красивые пожелания для родных, друзей и сослуживцев.
Поздравления с Рождественским Сочельником в прозе
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Поздравляю Вас с Рождественским сочельником! Желаю, чтобы этот важный день и грядущее Рождество принесли в Ваш дом добрые и радостные вести, здоровье душевное и телесное, мир, любовь и удачу во всех делах! Пусть Рождественская звезда светит на всех жизненных дорогах, помогает выбрать верный путь и совершать добрые поступки!
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В Рождественский сочельник желаю всем открыть сердца, и насладится близостью родных и близких людей. Пусть яркая звезда надежды и любви горит над вашим домом, а в душе всегда найдется место для прощения. Уюта вам, добра и Божьего благословения!
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В Рождественский сочельник хочу пожелать великодушия и доброты сердца, искренней любви и доброго счастья, небесной благодати и яркой путеводной звезды, богатого стола, за которым соберутся все близкие и дорогие люди.
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Пусть Рождественский сочельник принесет в ваш дом особенный дух праздника, добра, любви и счастья. Я желаю вам мира и света. Пусть ваша жизнь никогда не будет омрачена печалью и хмурыми днями. Желаю, чтобы ваше здоровье было крепким, семьи счастливыми, а дела успешными. С сочельником!
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В Рождественский сочельник хотелось бы пожелать стереть из памяти все обиды, освободить сердце от любых тревог, увидеться с близкими и дорогими людьми, поблагодарить Бога за мир и благодать, вновь поверить в чудо и открыть свою дверь счастью и любви.
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В Рождественский сочельник я желаю светлого мира и настоящего добра, душевного покоя и тепла, чуткого сердца и искренней любви, веселого праздника в доме и верного счастья, небесной благодати и доброй надежды.
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Ночь накануне Рождества – это торжество светлых сил над злом. Желаем вам добра, радости, благополучия и удачи! И пусть в ваших сердцах также будет сделан выбор в пользу отзывчивости, терпения и сочувствия ко всем окружающим людям.
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В этот Сочельник я желаю тебе получать удовольствие от праздника. Пусть в твой адрес прозвучит много теплых слов, которые будут согревать твою душу. Пусть утром удается просыпаться с хорошим настроением, а беды будут обходить тебя стороной. С Рождеством тебя! Мира, добра, благополучия!
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В Рождественский сочельник от всей души желаю, чтобы сбылись все добрые надежды и светлые мечты, чтобы чудесный праздник подарил большую радость, чтобы для счастливой жизни не было никаких преград. Здоровья и мира, достатка и веры, красоты души и взаимной любви!
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Наступил Рождественский сочельник, а значит, скоро Рождество. Пусть, несмотря на кружащиеся снежинки и морозный воздух за окном, в твоем доме, мой дорогой друг, будет теплая атмосфера, наполненная счастьем и любовью. Поздравляю с чудесным праздником!
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В Рождественский сочельник пусть светлым и чистым будет дом, пусть в сборе будет дружная семья и близкие люди, пусть в душе горит огонек счастья и надежды, пусть сердце полно будет любви и радости.
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В светлый тихий вечер Сочельника хотим со всей теплотой души пожелать Вам здоровья, мира и добра, гармонии, покоя и достатка в Ваших семьях, любви, терпения и веры в лучшее.
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Поздравляю с Рождественским сочельником и желаю мира, понимания дорогих людей, благополучия, радости души, терпения и вдохновения. Пусть вместе с добрым праздником в твою жизнь уверенно шагает счастье, пусть все, что сердце загадает, непременно сбудется.
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Пускай канун Рождества пройдет без хлопот и забот. Пусть все, кто приходят в Ваш дом, уходят в хорошем настроении и с добрыми помыслами. Счастья Вам, любви и везения.
Источник: smartminds.ru