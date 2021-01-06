С Рождественским Сочельником поздравления в стихах и прозе необычайной красоты

Вы можете подобрать заранее красивые поздравления с Рождественским Сочельником для родных и друзей.

Рождественский сочельник – день накануне Рождества Христова

Рождественский сочельник – день накануне Рождества Христова. Его отмечают 6 января. Основные традиции связаны с завершением поста. В праздник принимать пищу можно только один раз – после Вечерни, когда в центр будет вынесена зажженная свеча, символизирующая Вифлеемскую звезду. В старину после трапезы начинались колядки – обряд хождения по домам. Ряженые дети и взрослые ходили по домам, пели обрядовые песни, славя хозяев, желая им здоровья и счастья. За свои песнопения они должны были быть обязательно вознаграждены. Такая традиция существует и в наше время. В этот день принято поздравлять друг друга и дарить подарки. Вы можете подобрать заранее красивые поздравления с Рождественским Сочельником для родных и друзей.

Поздравления в Рождественский Сочельник в стихах

***

В сочельник, накануне Рождества

Спешу сказать вам добрые слова.

Пускай случится с вами чудо

И пусть хорошее случается повсюду.

Пускай теплом надежда вас согреет

И счастлив будет тот, кто верит.

Пусть будет всё у вас благополучно

И с вами шествует удача неразлучно.

***

Тихо сочельник в дверь постучит.

Отвори, он надежду и радость сулит.

С праздником! Завтра уже Рождество,

Тайной святою наполнено оно.

Улыбнитесь друг другу, счастье дарите,

Надежду, веру и любовь берегите!

Рождественский сочельник пусть приходит в дом,



Утром всех поздравим со светлым Рождеством!

***

С наступающим Рождеством,

Вас сердечно я поздравляю.

Сегодня Рождественский сочельник,

Я вам хорошего лишь желаю.

Пусть наступающий праздник прекрасный,

Здоровье и благо в ваш дом принесет.



Любовь и забота, удача и радость,По жизни пусть рядышком с вами идет!

***

Мы в Рождественский сочельник

Ожидаем все чудес,

Ждем когда звезды сияние

Вспыхнет в черноте небес.

Разбегутся злые силы,



Сгинет нечисть навсегда,В душу каждому заглянетДобрым лучиком звезда.Всех в сочельник поздравляюИ желаю всем добра,Чтобы с верой в сердце встретитьНам рождение Христа.

***

В этот вечер соберемся

Накануне Рождества,

Мы накроем стол огромный

И нальем бокал вина!

На Рождественский сочельник

Я желаю счастья вам,

Процветания, здоровья

Всем родным и всем друзьям!

***

В сочельник много теплых слов

Так хочется сказать.

Уюта, мира и здоровья

От всего сердца пожелать.

И в ожидании Рождества —

Успеха, счастья и добра!

***

Пусть в рождественский Сочельник

Волшебство наполнит дом,

И сойдет благословенье

В души всех людей кругом.

Пусть горят, мерцая, свечи,

Ходит счастье у дверей,

И в чудесный этот вечер

Станет мир чуть-чуть добрей!

***

В канун Святого Рождества

Хочу лишь счастья пожелать,

Добра, удачи, волшебства,

Всего, о чем ты мог мечтать!

Пусть исполняются желания,

Пусть рвется счастье из груди!

Желаю благосостояния



И дней прекрасных впереди!

***

Поздравить с первой звездою захотелось

В волшебный вечер перед Рождеством,

Чтобы всегда везло, моглось, хотелось,

Чтоб с вдохновением, любовью и добром!

Пусть не покинет Бог и даст терпенья,

И чашу благости наполнит до краев,



И чтоб ответ был на молитвы и моленья,Чтоб мир был в каждом доме! И в твоем!Желаю веры! Воздаянье будетЗа все поступки – будь душой светлей,Путь в «лучше, чем ты есть», конечно, труден,Но тем конец пути милей!

***

В сочельник перед Рождеством



Когда сияет снег на крышах,Забудем напрочь о плохом,Как будто никогда не слыша…Желаю, как искристый снег,Душа мерцает пусть звездою,Сотрется боль, и страх, и грех,Жизнь перестанет быть пустою:Наполнится огнем любви,Удачей щедрой, золотою,В ладони искры звезд лови,С людьми делись их теплотой!

***

Пусть накануне Рождества

В сочельник тихий и прекрасный

От светлой искры волшебства

Огонь добра зажжется ясный!

Пускай твой Ангел принесет

Благую весть о близком счастье,

Пусть праздник, что вот-вот придет

Разгонит бури и ненастья!

***

В канун рождения Иисуса,

Желаю пусть свершится чудо.

Пусть исцелится тот, кто болен,



Счастливым станет обездоленный.Любовь пусть одинокий повстречает,И ангел всем нам помогает!

***

В Рождественский сочельник я желаю

Тебе удачи, счастья, доброты,

Чтоб жизнь твоя была чудесным раем,

Чтоб все сбылись заветные мечты!

Пусть накануне Рождества Христова

Войдут уют с теплом в твой светлый дом.

Пусть ты и близкие твои будут здоровы,

А жизнь наполнится чудесным волшебством!

***

В Рождественский сочельник

Спешу вам пожелать:

Быть радостней, любимей



И дней плохих не знать.

Уютным дом пускай ваш будет,

Пусть будет слышен только смех

И с вами пусть всегда прибудет:

Удача, радость и успех!

***

Природа замерла и небо в ожиданье,

Рождественский сочельник – для чудес!



И сбудутся пусть наши пожеланья:Отступит перед Ангелами бес!Пусть чистота души откроет двери в счастье,Звезда взойдет и станет мир светлей,И хоть бы справедливей в одночасье!От нас зависит — будем же добрей.Желаю процветанья и успехаВ сочельник пред Христовым Рождеством,Сияют пусть глаза от радости и смеха,Пусть счастьем будет полон каждый дом!

Красивое пожелание с Рождественским Сочельником

С Рождественского Сочельника в старину начинались Святки, которые длились до 19 января. В этот период можно было гадать. Правда, современные священнослужители не советуют православным христианам обращаться к подобным магическим обрядам. На нашем портале представлены поздравления на Рождественский Сочельник в стихах и прозе. Выбирайте красивые пожелания для родных, друзей и сослуживцев.

Поздравления с Рождественским Сочельником в прозе

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Поздравляю Вас с Рождественским сочельником! Желаю, чтобы этот важный день и грядущее Рождество принесли в Ваш дом добрые и радостные вести, здоровье душевное и телесное, мир, любовь и удачу во всех делах! Пусть Рождественская звезда светит на всех жизненных дорогах, помогает выбрать верный путь и совершать добрые поступки!

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В Рождественский сочельник желаю всем открыть сердца, и насладится близостью родных и близких людей. Пусть яркая звезда надежды и любви горит над вашим домом, а в душе всегда найдется место для прощения. Уюта вам, добра и Божьего благословения!

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В Рождественский сочельник хочу пожелать великодушия и доброты сердца, искренней любви и доброго счастья, небесной благодати и яркой путеводной звезды, богатого стола, за которым соберутся все близкие и дорогие люди.

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Пусть Рождественский сочельник принесет в ваш дом особенный дух праздника, добра, любви и счастья. Я желаю вам мира и света. Пусть ваша жизнь никогда не будет омрачена печалью и хмурыми днями. Желаю, чтобы ваше здоровье было крепким, семьи счастливыми, а дела успешными. С сочельником!

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В Рождественский сочельник хотелось бы пожелать стереть из памяти все обиды, освободить сердце от любых тревог, увидеться с близкими и дорогими людьми, поблагодарить Бога за мир и благодать, вновь поверить в чудо и открыть свою дверь счастью и любви.

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В Рождественский сочельник я желаю светлого мира и настоящего добра, душевного покоя и тепла, чуткого сердца и искренней любви, веселого праздника в доме и верного счастья, небесной благодати и доброй надежды.

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Ночь накануне Рождества – это торжество светлых сил над злом. Желаем вам добра, радости, благополучия и удачи! И пусть в ваших сердцах также будет сделан выбор в пользу отзывчивости, терпения и сочувствия ко всем окружающим людям.

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В этот Сочельник я желаю тебе получать удовольствие от праздника. Пусть в твой адрес прозвучит много теплых слов, которые будут согревать твою душу. Пусть утром удается просыпаться с хорошим настроением, а беды будут обходить тебя стороной. С Рождеством тебя! Мира, добра, благополучия!

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В Рождественский сочельник от всей души желаю, чтобы сбылись все добрые надежды и светлые мечты, чтобы чудесный праздник подарил большую радость, чтобы для счастливой жизни не было никаких преград. Здоровья и мира, достатка и веры, красоты души и взаимной любви!

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Наступил Рождественский сочельник, а значит, скоро Рождество. Пусть, несмотря на кружащиеся снежинки и морозный воздух за окном, в твоем доме, мой дорогой друг, будет теплая атмосфера, наполненная счастьем и любовью. Поздравляю с чудесным праздником!

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В Рождественский сочельник пусть светлым и чистым будет дом, пусть в сборе будет дружная семья и близкие люди, пусть в душе горит огонек счастья и надежды, пусть сердце полно будет любви и радости.

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В светлый тихий вечер Сочельника хотим со всей теплотой души пожелать Вам здоровья, мира и добра, гармонии, покоя и достатка в Ваших семьях, любви, терпения и веры в лучшее.

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Поздравляю с Рождественским сочельником и желаю мира, понимания дорогих людей, благополучия, радости души, терпения и вдохновения. Пусть вместе с добрым праздником в твою жизнь уверенно шагает счастье, пусть все, что сердце загадает, непременно сбудется.

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Пускай канун Рождества пройдет без хлопот и забот. Пусть все, кто приходят в Ваш дом, уходят в хорошем настроении и с добрыми помыслами. Счастья Вам, любви и везения.

Источник: smartminds.ru