Цены на квартиры вырастут в 2021 году в России

Эксперты утверждают, что цены на жилье поднял в 2020-м повышенный спрос на квартиры и дома из-за льготной ипотеки под 6,5 процента, а также на фоне девальвации национальной валюты.

Цены на квартиры в России вырастут в 2021-м в пределах 12-ти процентов

Цены на квартиры в России вырастут в 2021-м в пределах 12-ти процентов. Свои прогнозы на наступивший год озвучили крупнейшие «игроки» отечественного рынка недвижимости.

Жилая недвижимости в Москве может подорожать в 2021 году в среднем на 20 процентов, следует из прогнозов экспертов.

Как и почему недвижимость дорожала в России в 2020 году?

В минувшем году жилая недвижимость на первичном российском рынке подорожала приблизительно на 18 процентов.

Эксперты утверждают, что цены на жилье поднял в 2020-м повышенный спрос на квартиры и дома из-за льготной ипотеки под 6,5 процента, а также на фоне девальвации национальной валюты.

Причины роста спроса на жилье в России

Спрос на жилую недвижимость вырос в России из-за неопределенности в экономике, спровоцированной пандемией коронавируса, следует из комментариев коммерческого директора девелоперской корпорации Glincom Ивана Татаринова.

Кроме того, весной прошлого года сильнейшие обрушения продемонстрировали сырьевые и фондовые глобальные рынки. Еще одним фактором эксперт назвал ослабевший курс рубля.

Недвижимость всегда выступала в качестве некоего защитного актива, веру в который по-прежнему не теряют наши соотечественники, пояснил Иван Татаринов. Помимо этого, с конца лета 2020-го на отечественном рынке жилья стали появляться скептики: еще весной они «пророчили» снижение цен на 15−30 процентов, но потом осознали, что прогнозы были ошибочными. В результате рынок начал оживать.

Эксперт Glincom указал также на влияние отложенного спроса, сформировавшегося за период локдауна в течение второго квартала минувшего года.

Когда лучшее время для покупки квартиры в 2021 году?

Аналитик компании «Циан» Алексей Попов заявил, что цены на жилую недвижимость в нашей стране неизбежно будут в этом году расти. Из прогнозов эксперта следует, что к концу 2021-го «квадрат» на первичном рынке недвижимости подорожает на шесть-восемь процентов.

По словам управляющего партнера «Метриума» Марии Литинецкой, тем, кто планирует покупку дома или квартиры, лучше сделать это во втором полугодии 2021-го, поскольку цены начнут постепенно опускаться уже с третьего квартала.

Аналитики Forbes назвали города для выгодной покупки жилья в 2021 году

Аналитики Forbes назвали семь российских городов, в которых выгоднее всего покупать жилую недвижимость в наступившем 2021 году. Одни отличаются более высокими уровнями развития экономики, а другие выделяет туристическая привлекательность.

Эксперты авторитетного информагентства уточнили, что рассматривали города, где высокие зарплаты, развит рынок жилья, доступна недвижимость и есть потенциал роста цен на нее, а также высокие доходы от аренды домов и квартир.

Список Forbes выглядит так:

Новосибирск;

Уфа;



Казань;Краснодар;Воронеж;Калининград;Нижний Новгород.

Источник: pronedra.ru