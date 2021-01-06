Гадание с 6 на 7 января 2021. Как легко узнать свое будущее на Святки и Рождество Христово

Рождество – время чудес, когда человек вертит, что его желания и мечты обязательно сбудутся.

Рождество – время чудес, когда человек вертит, что его желания и мечты обязательно сбудутся

Едва не каждый из нас желает заглянуть в будущее, узнать про свою судьбу. В церковные и народные праздники девушки гадают на будущее, жениха. В Рождество они также испытывают судьбу: проводят обряды в домашних условиях.

Рождественские гадания имеют свои особенности. Надо заранее узнать, как начать и завершить обряд, что говорить, как проводить, какими предметами пользоваться, как подготовиться к гаданию. Обряды проводят на монетах, бумаге, кофейных зернах, воде, с использованием зеркала, свечи.

Почему и когда гадают на Рождество

Рождество – время чудес, когда человек вертит, что его желания и мечты обязательно сбудутся. Психологи говорят: гадание – возможность «услышать» подсознание, и для его проведения специально выбирают этот праздничный день. К тому же в рождественскую ночь активируются эмоции, и ритуалам придается большое значение.

Гадания в праздник на подсознательном уровне помогают избавиться от страха перед финансовыми трудностями, чувства одиночества, понять, что человеку, которым вы увлечены, не нужны, а суженый, скорее всего, тот, на кого вовсе не обращаете внимания. Кто-то гадает, потому что верит в обряд, а кто-то – ради развлечения.

Гадать лучше в ночь на Рождество, в Святки (12 дней от него и до Крещения). Девушки проводят обряды на Ивана Купалы и новогоднюю ночь. Самые смелые гадают на Хэллоуин. Самые точные гадания – ночь перед Рождеством и после захода Солнца перед Крещением.

Как правильно гадать на Рождество

Гадание – это обращение к духам. Они не переносят электричества, яркого света, светодиодных фонариков, излучения от монитора, телефона, даже огня газплиты, поэтому обряд проводят в темноте при зажженных церковных свечах.

Церковные свечи «разрезают» невидимую перегородку между реальностью и потусторонним миром. Только так можно узнать будущее, получить больше ясных ответов от Оракула. Защитить от духов можно освященными или полученными из почитаемых мест предметами. Помимо церковных свечей, заставляющих Оракула говорить правду, используют освященную воду. При этом освятить ее нужно в этом году до Рождества.

Прежде чем приступить к гаданиям, желательно надеть традиционную народную одежду или просто красивый наряд. Во время обряда нельзя смеяться, потешаться, шутить, хохотать. Духу задают не более 1 – 2 вопросов. Гадать лучше в одиночестве.

Как гадать на Рождество в домашних условиях

Гадание на сожженной бумаге:

— взять чистый листок, написать свои инициалы, год, в который проводится обряд;

— написать вопрос духам. Спросить можно:

здоровье близким людям, родственникам;

имя суженого;

финансовое благополучие;

— формулировать вопрос надо ясно;

— положить листик в глубокую емкость, поджечь;

— сконцентрироваться и наблюдать за огнем, смотреть на пламенные языки, тень на стенке емкости, форму дыма – в них кроется ответ на вопрос;

— догоревшая бумага – это ответ «да» на вопросы, есть остались кусочки – неясное будущее, потух огонь, бумага не сгорела – ответ «нет».

Гадание на монетах или кофейных зернах:

— написать на листике имя и год;

— написать вопрос;

— обратную сторону листа поделить пополам на «да» и «нет»;

— подбросить монетку или кофейное зернышко над бумагой. На какую сторону упадет и как далеко, то и сбудется.

Гадание на бумаге и воде:

— на листике написать инициалы;

— написать год гадания;

— написать вопрос: про финансовое благосостояние, семью, здоровье, встречу с суженым;

— обратную сторону листика поделить на прямоугольники – 10 шт.: пять из них пометить как «да», остальные – «нет»;

— разрезать листик на прямоугольники, свернуть трубочками и сложить в емкость;

— залить водой (желательно освященной в этом году);

— трубочка, первая поднявшаяся на поверхность – ответ на гадание.

Гадание на сожженной бумаге:

— удобно устроится за столом;

— на листике написать имя, указать текущий год;

— смять листик, положить на тарелку перед листом формата А4, поджечь (если пламя потухло, вновь поджигать его нельзя);

— правой рукой взять свечу, расположить между тарелкой с пеплом и листом А4, медленно водить справа налево и наблюдать на тенью на листе А4.

Расшифровка образов:

дерево с плодами – к богатству;

дерево без плодов – к бедности;

домик – к семейному счастью;



камень – к неудачам, препятствиям;корона – к власти, руководящей должности;крест – к тюрьме, тяжбам;круг/монетка – к деньгам;рукопожатие – верные друзья;образ кошки – романтика, страсть.

Источник: pronedra.ru