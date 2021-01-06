Рассказал о наиболее частых травмах в новогодние праздники травматолог

Травматолог посоветовал не залезать под карнизы, туда, где могут быть обледенения и сосульки, не вылезать на балкон, подоконники, а «вести себя аккуратно и достойно».

Травматолог рассказал о наиболее частых травмах в новогодние праздники

Кандидат медицинских наук, врач-травматолог Артём Катулин рассказал в беседе с RT, с какими травмами россияне чаще всего обращаются к докторам в новогодние праздники и как избежать неприятных инцидентов.

«Основные виды травм в новогодние праздники — это травмы, полученные со всевозможной пиротехникой, а также падения, ушибы или переломы, полученные либо в состоянии алкогольного опьянения, либо на свежем воздухе при активном времяпрепровождении», — рассказал врач.

В случае применения пиротехники нужно полностью контролировать все свои действия и использовать только сертифицированные пиротехнические изделия, пояснил Катулин.

«Они могут отлететь в разные стороны, взорваться у вас в руках. Можно получить ожоги глаз, какие-то другие травмы… Поэтому нужно максимально себя обезопасить и выполнять чёткие инструкции, которые написаны на упаковке», — добавил он.

Эксперт предупредил, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, можно упасть с высоты, сломать руку, ногу или удариться головой.

Травматолог посоветовал не залезать под карнизы, туда, где могут быть обледенения и сосульки, не вылезать на балкон, подоконники, а «вести себя аккуратно и достойно».

По словам Катулина, травмы можно получить и во время активного отдыха — например, когда вы катаетесь на лыжах или коньках.

«Выходя на природу, нужно иметь с собой аптечку. И надо уметь ею пользоваться. Там должны быть гемостатики (лекарственные средства, способствующие остановке кровотечений) и банальные вещи для иммобилизации — то есть для того, чтобы можно было самостоятельно зафиксировать поломанную конечность и спокойно доехать до медицинского учреждения либо вызвать скорую помощь», — заключил он.

Ранее доктор медицинских наук Николай Косенков и терапевт Людмила Лапа в беседе с RT рассказали, какие лекарства стоит подготовить к празднованию Нового года, а также дали рекомендации по питанию во время новогоднего застолья.

Источник: RT