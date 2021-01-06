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Как будут работать банки и почта в новогодние праздники 2021 в Москве

09:26 06.01.2021 Фото: pixabay.com
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Несмотря на то, что в стране объявлены новогодние каникулы до 10 числа, жизнь не останавливается и людям нужно решать текущие вопросы, например, связанные с финансами, относительно отправки посылок или получения пособий.

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Будьте осторожны—сотрудникам тоже нужно отдыхать

Что делать, если в праздники все закрыто, а срочно нужно получить банковские или почтовые услуги? Не отчаиваться, а искать дежурное отделение! Рассказываем, график работы почты и банков в новогодние праздники 2021, чтобы вы могли спланировать получение нужных услуг.

Несмотря на то, что в стране объявлены новогодние каникулы до 10 числа, жизнь не останавливается и людям нужно решать текущие вопросы, например, связанные с финансами, относительно отправки посылок или получения пособий. Соответственно, актуальным для них становится график работы почты и банков в период новогодних каникул. Лучше всего, уточнять его на официальном сайте или непосредственно в нужном отделении.

График работы банков в новогодние праздники 2021

  • Столичные отделения ВТБ кроме дежурных будут закрыты до 10 числа, а график работы каждого дежурного отделения можно уточнить на сайте банка.
  • Сбербанк не обслуживает корпоративных клиентов с 1 по 10 января. Частные лица могут посмотреть график работы нужного отделения на сайте финансового учреждения. На протяжении новогодних каникул будет доступен контактный центр.
  • Многие отделения Альфа-Банк закрыты для физических лиц с 1 по 8 января, а для юридических лиц – с 1 по 10 января. Подробный график каждого отделения нужно смотреть на сайте.
  • Газпромбанк — большая часть отделений будет закрыта. Отделение на проспекте Мира, 188, на проспекте Вернадского, 37, на 3-м Крутицком переулке, 11, улице Гарибальди, 36, улице Маршала Бирюзова, 16 будет работать 4-6 и 8 января с 9:30 до 17:00.
  • Отделения банка «Открытие» в период 1-5 и 7-10 января работать не будут, за исключением отделения на Сенной площади, которое будет работать в дежурном режиме в период с 3 по 10 января с 10:00 до 20:00. 6 января для частных клиентов будут работать и другие дежурные офисы, со списком которых можно ознакомиться на сайте банка.

График работы почты в новогодние праздники 2021

1, 2 и 7 января 2021 года отделения будут закрыты, а почтальоны не будут доставлять письма и печатные издания. В период с 3 по 6 и с 8 по 10 января почтовые отделения будут работать в стандартном режиме. Уточнить график работы конкретного отделения можно на сайте Почты России или в приложении.

Как узнать график работы почты и банков на праздники?

Если вы хотите узнать об изменении работы почтового или банковского отделения, то следует обратиться именно в это отделение за такой информацией. Как правило, объявление о корректировке графика висит на самом видном месте. Если его нет, то следует поинтересоваться изменениями у сотрудников отделения. Также можно поискать информацию на официальном сайте Почты России или нужного банка. График работы подскажут и по телефону горячей линии.

Источник: Пронедра

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