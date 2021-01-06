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Назвал новогодним подарком решение Эр-Рияда сократить добычу нефти

11:15 06.01.2021
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Эр-Рияд вносит большой и значительный вклад в ситуацию с восстановлением нормального уровня запасов на мировых рынках.

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Новак назвал новогодним подарком решение Эр-Рияда сократить добычу нефти

Решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в феврале и марте является новогодним подарком мировому рынку нефти. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания стран ОПЕК+.

«Об этом (о сокращении добычи) знал только один человек, видимо, он (министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман аль-Сауд). Поэтому — это новогодний подарок для нефтяного рынка, который сегодня переполнен, для того, чтобы снизить остатки (запасов нефти) более быстрыми темпами», — сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, Эр-Рияд вносит большой и значительный вклад в ситуацию с восстановлением нормального уровня запасов на мировых рынках.

В ходе прошедших 5 января переговоров представителями стран — участниц ОПЕК+ было принято решение о том, что в феврале и марте 2021 года добычу нефти смогут увеличить две страны — Россия (на 65 тыс. баррелей в сутки в течение каждого из двух месяцев) и Казахстан (на 10 тыс. баррелей).

Принц Абдель Азиз бен Сальман аль-Сауд заявил, что Саудовская Аравия добровольно сократит добычу нефти в феврале—марте примерно на 1 млн баррелей в сутки, до 8,125 млн, вместо положенных по квоте 9,119 млн.

В пресс-службе ОПЕК сообщили, что общий объем добычи нефти входящими в картель странами в феврале и марте 2021 года останется на уровне 22,1 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в январе. При этом общий суточный объем добычи государствами — партнерами ОПЕК по соглашению ОПЕК+ увеличится в феврале до 14,609 млн баррелей (+75 тыс. баррелей в сутки), а в марте — до 14,864 млн баррелей (+ 75 тыс. баррелей в сутки).

Источник: РБК

баррель нефть Александр Новак
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