Назвал новогодним подарком решение Эр-Рияда сократить добычу нефти

Решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в феврале и марте является новогодним подарком мировому рынку нефти. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания стран ОПЕК+.
«Об этом (о сокращении добычи) знал только один человек, видимо, он (министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман аль-Сауд). Поэтому — это новогодний подарок для нефтяного рынка, который сегодня переполнен, для того, чтобы снизить остатки (запасов нефти) более быстрыми темпами», — сказал он (цитата по ТАСС).
По его словам, Эр-Рияд вносит большой и значительный вклад в ситуацию с восстановлением нормального уровня запасов на мировых рынках.
Принц Абдель Азиз бен Сальман аль-Сауд заявил, что Саудовская Аравия добровольно сократит добычу нефти в феврале—марте примерно на 1 млн баррелей в сутки, до 8,125 млн, вместо положенных по квоте 9,119 млн.
В пресс-службе ОПЕК сообщили, что общий объем добычи нефти входящими в картель странами в феврале и марте 2021 года останется на уровне 22,1 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в январе. При этом общий суточный объем добычи государствами — партнерами ОПЕК по соглашению ОПЕК+ увеличится в феврале до 14,609 млн баррелей (+75 тыс. баррелей в сутки), а в марте — до 14,864 млн баррелей (+ 75 тыс. баррелей в сутки).
Источник: РБК