Назвал несерьезной идею списать долги до 3 млн рублей у россиян депутат Госдумы Валерий Гартунг

В России оценили идею об амнистии кредитов

Члены обеих палат парламента высказались о предложении партии "Коммунисты России" об амнистии кредитов до трех миллионов рублей.

Ранее партия "Коммунисты России" обратилась в Госдуму с предложением провести амнистию кредитов в пределах трех миллионов рублей из-за нестабильной экономической ситуации на фоне пандемии. Позднее глава партии Максим Сурайкин объяснил свою инициативу тем, что у страны есть деньги на ее реализацию.

Первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова заявила РИА Новости, что идея об амнистии может "посадить" банковскую систему страны. Она призвала сначала проверить, на какие цели брались займы.

"Сейчас главное – дать людям возможность самим зарабатывать", — подчеркнула она.

Зампред комитета по экономической политике Совета Федерации Константин Долгов, в свою очередь, призвал найти шаги по поддержке населения — прежде всего тех, кто сильнее других пострадал из-за пандемии.

"Что же касается этого предложения, некой уравниловки, то у меня есть сомнения", — сказал он РБК. Сенатор подчеркнул, что идея требует доработки.

"Важно, чтобы меры поддержки были не только социально ориентированы, но и экономически обоснованы, просчитано влияние таких инициатив на финансовую ситуацию, состояние банковской системы", — заключил Долгов.

Сенатор, зампред комитета по экономической политике Иван Абрамов напомнил, что с аналогичным предложением ранее выступала ЛДПР.

"Я думаю, что они ("Коммунисты России". — Прим.ред.) просто хотят о себе напомнить", — сказал он РБК.

По мнению Абрамова, на подобные идеи следует обратить внимание.

Первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Валерий Гартунг в беседе с РИА Новости назвал инициативу об амнистии кредитов опасной и нереализуемой, так как банки выдают деньги вкладчиков.

"Если сейчас это начнут обсуждать в СМИ, то 11 января вкладчики частных банков побегут снимать деньги со счетов!" — предупредил парламентарий.

Он пояснил, что если позволят не возвращать долги, то и вклады возвращать будет не из чего.

"У нас у входа в Думу вкладчики уже три года стоят с плакатами: "Верните наши деньги!". Их теперь к Сурайкину направлять?" — возмутился Гартунг.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков счел предложение "Коммунистов России" популистским и опасным и обратил внимание на его последствия.

"У нас кредиты даются за счет вкладчиков. Надо подумать о вкладчиках, которые хранят деньги в банках. Дальше встанет вопрос о возмещении со стороны государства этих сумм. Далее вопрос налогообложения этих сумм, это же доход", — сказал он РИА Новости.

Вместо этого Аксаков предложил закрепить в законодательстве понятие о кредитных каникулах — по аналогии с ипотечными.

"Не прощение, а реструктуризация кредитов на основе закона. Это возможно, чтобы было не временное решение, а постоянное", — пояснил депутат.

Источник: РИА Новости