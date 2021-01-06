06.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги

Назвал несерьезной идею списать долги до 3 млн рублей у россиян депутат Госдумы Валерий Гартунг

10:30 06.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков счел предложение "Коммунистов России" популистским и опасным и обратил внимание на его последствия.

% name% title
В России оценили идею об амнистии кредитов

Члены обеих палат парламента высказались о предложении партии "Коммунисты России" об амнистии кредитов до трех миллионов рублей.
Ранее партия "Коммунисты России" обратилась в Госдуму с предложением провести амнистию кредитов в пределах трех миллионов рублей из-за нестабильной экономической ситуации на фоне пандемии. Позднее глава партии Максим Сурайкин объяснил свою инициативу тем, что у страны есть деньги на ее реализацию.
Первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова заявила РИА Новости, что идея об амнистии может "посадить" банковскую систему страны. Она призвала сначала проверить, на какие цели брались займы.

"Сейчас главное – дать людям возможность самим зарабатывать", — подчеркнула она.
Зампред комитета по экономической политике Совета Федерации Константин Долгов, в свою очередь, призвал найти шаги по поддержке населения — прежде всего тех, кто сильнее других пострадал из-за пандемии.

"Что же касается этого предложения, некой уравниловки, то у меня есть сомнения", — сказал он РБК. Сенатор подчеркнул, что идея требует доработки.

"Важно, чтобы меры поддержки были не только социально ориентированы, но и экономически обоснованы, просчитано влияние таких инициатив на финансовую ситуацию, состояние банковской системы", — заключил Долгов.

Сенатор, зампред комитета по экономической политике Иван Абрамов напомнил, что с аналогичным предложением ранее выступала ЛДПР.
"Я думаю, что они ("Коммунисты России". — Прим.ред.) просто хотят о себе напомнить", — сказал он РБК.
По мнению Абрамова, на подобные идеи следует обратить внимание.
Первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Валерий Гартунг в беседе с РИА Новости назвал инициативу об амнистии кредитов опасной и нереализуемой, так как банки выдают деньги вкладчиков.

"Если сейчас это начнут обсуждать в СМИ, то 11 января вкладчики частных банков побегут снимать деньги со счетов!" — предупредил парламентарий.
Он пояснил, что если позволят не возвращать долги, то и вклады возвращать будет не из чего.
"У нас у входа в Думу вкладчики уже три года стоят с плакатами: "Верните наши деньги!". Их теперь к Сурайкину направлять?" — возмутился Гартунг.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков счел предложение "Коммунистов России" популистским и опасным и обратил внимание на его последствия.
"У нас кредиты даются за счет вкладчиков. Надо подумать о вкладчиках, которые хранят деньги в банках. Дальше встанет вопрос о возмещении со стороны государства этих сумм. Далее вопрос налогообложения этих сумм, это же доход", — сказал он РИА Новости.
Вместо этого Аксаков предложил закрепить в законодательстве понятие о кредитных каникулах — по аналогии с ипотечными.
"Не прощение, а реструктуризация кредитов на основе закона. Это возможно, чтобы было не временное решение, а постоянное", — пояснил депутат.

Источник: РИА Новости

амнистия должник кредит
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что скажете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Когда начнутся и закончатся Святки в 2021 году? Традиции особенного волшебного времени года
10:50 06-01-2021
Когда начнутся и закончатся Святки в 2021 году? Традиции особенного волшебного времени года
Обвинили в тайной вакцинации от коронавируса политиков Украины
10:45 06-01-2021
Обвинили в тайной вакцинации от коронавируса политиков Украины
БердскПрогноз погоды на январь 2021: Когда потеплеет в Сибири, стала известна дата
10:43 06-01-2021
Прогноз погоды на январь 2021: Когда потеплеет в Сибири, стала известна дата
Назвал несерьезной идею списать долги до 3 млн рублей у россиян депутат Госдумы Валерий Гартунг
10:30 06-01-2021
Назвал несерьезной идею списать долги до 3 млн рублей у россиян депутат Госдумы Валерий Гартунг
Сильные дни по лунному календарю для привлечения денег и любви в каждом месяце
10:20 06-01-2021
Сильные дни по лунному календарю для привлечения денег и любви в каждом месяце
БердскКрещенские гадания 2021: Проверенные способы гадания на жениха от опытного таролога из Новосибирска в ночь на 7 января
10:14 06-01-2021
Крещенские гадания 2021: Проверенные способы гадания на жениха от опытного таролога из Новосибирска в ночь на 7 января
Выплатят 100 млрд рублей бедным россиянам пол соцконтракту. Заявил Путин 5 января 2021 года
10:14 06-01-2021
Выплатят 100 млрд рублей бедным россиянам пол соцконтракту. Заявил Путин 5 января 2021 года
Угрожали влететь на самолете в здание Капитолия неизвестные
10:04 06-01-2021
Угрожали влететь на самолете в здание Капитолия неизвестные
ТОП-10: Названы лучшие города по качеству жизни в 2020 году в России
09:51 06-01-2021
ТОП-10: Названы лучшие города по качеству жизни в 2020 году в России
Рождественский сочельник у восточных христиан отмечается 6 января 2021 года. Что можно кушать в этот день?
09:50 06-01-2021
Рождественский сочельник у восточных христиан отмечается 6 января 2021 года. Что можно кушать в этот день?