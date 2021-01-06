Машины всмятку: скончались в ДТП 6 пассажиров. Столкнулись Hyundai и ВАЗ-2115

Шесть человек погибли в ДТП под Смоленском

Инцидент случился на 16-м километре юго-западного обхода города Смоленска.

Шесть человек погибли в результате ДТП во вторник на 16-м километре юго-западного обхода города Смоленска, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

"На 16-м километре юго-западного обхода города Смоленска столкнулись автомобиль Hyundai и ВАЗ-2115. В результате погибла водитель иномарки и женщина-пассажир, в автомобиле ВАЗ погиб водитель и три пассажира. В результате ДТП шесть погибших", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

"По предварительной информации, водитель Hyundai совершила столкновение с движущейся впереди в попутном направлении автомашиной ГАЗ, после удара [водитель] не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной ВАЗ", - добавили в пресс-службе.