Максим Галкин показал на видео танцующую Аллу Пугачеву с подругами в Новый год

Алла Пугачева отмечала праздник в белом платье и серебристой кофте. Фолловеры отметили, что она выглядит шикарно для своих лет.

Праздник в Семье Аллы Пугачевой проходил в замке в Грязях

Максим Галкин в своем Instagram-аккаунте выложил видео со своей любимой супругой Аллой Пугачевой, которая танцует в компании Юлии Проскуряковой и Марины Юдашкиной. Подруги танцевали под песню «Видели ночь».

Юлия Проскурякова пришла на вечеринку в зеленом платье и в туфлях на каблуках. Марина Юдашкина приехала в гости в темном блестящем платье. Алла Пугачева отмечала праздник в белом платье и серебристой кофте.

Фолловеры отметили, что Пугачева выглядит шикарно для своих лет.

"Алла Борисовна молодец!", "Алла просто огонь в таком возрасте!", "Алла выглядит просто потрясающе" — написали подписчики.

Вечеринка состоялась в деревне Грязи, где проживают Пугачева, Галкин и их дети.