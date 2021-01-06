Как получить бесплатную квартиру от мэрии в Бердске: Правила подачи документов для внесения в очередь нуждающихся в жилье

Установлен порядок предоставления муниципальной услуги в виде постановки на учет не имеющих крыши над головой. Обман грозит 5-летним отлучением от возможности получить жилье от города.

Получить бесплатное жилье в Бердске имеют право определенные категории граждан

Мэр Бердска Евгений Шестернин в декабре 2020 года утвердил административный регламент предоставления муниципальной услуги в виде постановки на учет для получения жилья. Кого ставят на учет в качестве нуждающихся в крыше над головой, каковы условия и шансы, рассказываем.

Судя по постановлению, подписанному главой города, предыдущий аналогичны документ от мая 2018 года устарел и потребовал изменений. Исполнять регламент предоставления муниципальной услуги поручено начальнику отдела по жилищным вопросам горадминистрации Наталье Крестьяновой. Она же является ответственной за качество исполнения. Новый порядок предоставления жилья нуждающимся в Бердске уже действует в 2021 году.

Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления администрацией Бердска муниципальной услуги по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том числе в электронной форме с использованием портала госуслуг, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций и должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

Муниципальная услуга предоставляется физлицам, имеющим право на принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса РФ, а также их уполномоченным представителям (заявителем).

Кто может получить жилье от города

На учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях принимаются граждане:

1. малоимущие граждане, признанные таковыми с учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению;

2. граждане, проживающие в жилом помещении, признанном непригодным для проживания;

3. граждане, имеющие в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно;

4. ветераны Великой Отечественной войны, имеющие право на реализацию мер социальной поддержки, инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны;

5. иные категории граждан, признанные федеральными законами и законами Новосибирской области, нуждающимися в получении жилого помещения на условиях социального найма.

Как подать заявление

По выбору заявителя заявление о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги представляются одним из следующих способов:

лично в администрацию или МФЦ;

почтовым отправлением по месту нахождения администрации;

в электронной форме путем направления запроса на адрес электронной почты администрации, с помощью официального сайта администрации или посредством личного кабинета ЕПГУ (на портале госуслуг).

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель обращается:

в устной форме (лично или по телефону в соответствии с графиком приема заявителей);

в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес администрации;



в электронной форме, в том числе через ЕПГУ.

Все сведения на портале госуслуг предоставляется заявителю бесплатно. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований.

справка

ЖК РФ Статья 53. Последствия намеренного ухудшения гражданами своих жилищных условий

Граждане, которые с намерением приобретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях совершили действия, в результате которых такие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, принимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных намеренных действий.

15 минут на вежливый прием

При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по вопросам предоставления муниципальной услуги сотрудник администрации (лично или по телефону) осуществляет устное информирование обратившегося за информацией заявителя.

При личном обращении содержание устного обращения заносится в карточку личного приема заявителя. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заявителя. Время ожидания в очереди при личном обращении не должно превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в часы приема сотрудники администрации подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.

Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, сотрудники администрации, осуществляющие устное информирование, предлагают заявителю назначить другое удобное для него время для устного информирования либо направить заявителю письменный ответ посредством почтового отправления, либо в электронной форме.

При получении от заявителя письменного обращения о предоставлении информации по вопросам предоставления муниципальной услуги информирование осуществляется в письменной форме посредством почтового отправления или в электронной форме.

Ответ на обращение подписывается главой Бердска, либо уполномоченным им лицом. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в администрацию или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в администрацию или должностному лицу в письменной форме.

Если в письменном обращении не указаны фамилия физического лица, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

Ответ на обращение направляется заявителю в течение 30 (тридцати) дней со дня регистрации обращения в администрации.

Документы. Ничего лишнего

Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.



1) перечень необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги документов, подлежащих представлению заявителем:а) заявление о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, утвержденное постановлением Губернатора Новосибирской области от 26.02.2006 № 75 «Об утверждении форм документов, используемых органами местного самоуправления для постановки на учет и при ведении учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых в Новосибирской области по договорам социального найма»;

б) документ, удостоверяющий личность гражданина и членов его семьи, в случае обращения представителя гражданина – документ, подтверждающий полномочия представителя и документ, удостоверяющий личность и их копии;

в) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости (если права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости);

г) гражданами, являющимися нанимателями или членами семьи жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, собственниками или членами семьи собственника жилого помещения, не являющимися нанимателями жилого помещения по договору социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилого помещения или членами семьи собственника жилого помещения, предоставляется документ, подтверждающий законное основание владения и (или) пользования жилым помещением (копия);

д) гражданами, имеющими в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при котором совместное проживание с ним водной квартире невозможно, предоставляется медицинская справка о наличии соответствующего заболевания;

е)в случае необходимости, дополнительно предоставляется решение суда о признании гражданина недееспособным (копия);

ж)копия справки об инвалидности (для инвалидов ВОВ).

з) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя;

и) информацию о наличии у гражданина и членов его семьи жилых помещений и (или) земельных участков в течение последних пяти лет, предшествующих подаче заявления о принятии на учет;

к) согласие на обработку персональных данных лица, а также лица, не являющегося заявителем в случае необходимости обработки персональных данных указанного лица.

При предоставлении копии документа необходимо предъявление оригинала, оригиналы сличаются с копиями и возвращаются заявителю.

2) перечень документов и информации, запрашиваемых, в том числе в электронной форме по каналам межведомственного взаимодействия, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления, либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, но которые заявитель может представить по собственной инициативе:

а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о наличии или отсутствии жилых помещений, принадлежащих на праве собственности по месту постоянного жительства членов семьи, предоставляемая по каждому дееспособному члену семьи гражданина;

б) документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства гражданина, а также членов его семьи;

в) документ, подтверждающий состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство об усыновлении (удочерении), решение органа опеки и попечительства о назначении гражданина опекуном в отношении недееспособного лица, решение суда о признании членом семьи);

г) свидетельство о перемене имени (в случае перемены фамилии, собственно имени и (или) отчества гражданина и (или) членов его семьи,

д) малоимущими гражданами - справка о признании их малоимущими;

е) гражданином, являющимся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, - договор социального найма. В случае отсутствия договора социального найма гражданин представляет иной документ, на основании которого может быть установлен факт проживания в жилом помещении на условиях договора социального найма;

ж) гражданином, проживающим в жилом помещении, признанным непригодным для проживания, - решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения) непригодным для проживания;

8. Не допускается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, не указанных в регламенте.

9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) документы предоставлены лицом, не имеющим полномочий на их предоставление в соответствии с действующим законодательством;

2) отсутствует согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем, в случае необходимости обработки персональных данных указанного лица;

3) невозможность установления содержания представленных документов.

10. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствует.

Когда откажут в постановке на учет

Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии со статьей 54 ЖК РФ:

1) не представлены предусмотренные частью 4 статьи 52 Жилищного кодекса Российской Федерации документы, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;

2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 52 ЖК РФ, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

3) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

4) не истек предусмотренный статьей 53 ЖК РФ срок.

Муниципальная услуга также предоставляется в МФЦ. Иные требования для предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ отсутствуют. Запись на прием в МФЦ для подачи запроса возможна посредством официального сайта МФЦ (www.mfc-nso.ru), по телефону единой справочной службы МФЦ-052, в терминале электронной очереди в МФЦ, лично при обращении в МФЦ у администратора зала.

Заявка на портале госуслуг

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги:

1) Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На ЕПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.

2) Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

3) При формировании запроса заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 7 раздела II административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;

г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

4) Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 7 раздела II административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в администрацию посредством ЕПГУ.

Возможность оформления запроса в электронной форме посредством ЕПГУ (портал госуслуг) предоставляется только заявителям, зарегистрировавшимся на ЕПГУ.

Если заявитель не зарегистрирован на ЕПГУ в качестве пользователя, то ему необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с правилами регистрации на ЕПГУ.

Для регистрации запроса на предоставление муниципальной услуги посредством ЕПГУ заявителю необходимо:

авторизоваться на ЕПГУ (войти в личный кабинет);

из списка муниципальных услуг выбрать соответствующую муниципальную услугу;

нажатием кнопки «Получить услугу» инициализировать операцию по заполнению электронной формы заявления;

заполнить электронную форму заявления, внести в личный кабинет сведения и электронные образы документов, необходимые для предоставления муниципальной услуги;

отправить электронную форму запроса в администрацию.

В случае направления заявителем заявления в электронной форме, к заявлению прикрепляется электронный образ необходимых для предоставления муниципальной услуги документов. Заявителем направляются электронные копии документов, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подписанные электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона № 210-ФЗ. При несоблюдении требований к электронной подписи заявитель предъявляет оригиналы указанных документов для сличения при личной явке в администрацию только в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи. Запись на прием проводится посредством ЕПГУ. Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в администрации графика приема заявителей.

Администрация не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Отдельно прописан порядок исправления допущенных опечаток и ошибок. На это дается 5 дней.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, сотрудник отдела по жилищным вопросам направляет уведомление заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

Если ответственным исполнителем установлено, что заявление не соответствует требованиям или к заявлению не приложены документы, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня поступления заявление возвращается заявителю с указанием причины возврата.

В отношении заявителя, направившего заявление и документы в электронной форме с нарушением требований к электронной подписи, подготовка проекта результата предоставления муниципальной услуги осуществляется после сличения представленных заявителем оригиналов документов с их электронными копиями, представленными ранее. В целях представления заявителем оригиналов документов ответственный исполнитель направляет в личный кабинет ЕПГУ (на электронную почту) сообщение о необходимости его личной явки с указанием даты и времени, когда заявитель записан на прием.

Уведомление об отказе или постановке на учет

По результатам рассмотрения и проверки документов ответственный исполнитель направляет в общественную комиссию по жилищным вопросам администрации Бердска представленные заявителем заявление и документы, а также документы, представленные по межведомственным запросам для рассмотрения на очередном заседании комиссии.

По результатам рассмотрения документов, общественная комиссия по жилищным вопросам Бердска рекомендует главе города принятие одного из следующих решений:



- о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении;об отказе в принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.

В соответствии с рекомендацией общественной комиссии по жилищным вопросам города Бердска, с целью принятия решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги, ответственный исполнитель осуществляет подготовку и передачу на подпись главе проекта постановления о принятии граждан на учет либо отказа гражданам в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Основанием для уведомления заявителя о принятии решения о принятии/отказе в принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договорам социального найма, является постановление администрации Бердска.

Сотрудник, ответственный за направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на основании утвержденного постановления готовит уведомление, которое подписывается заместителем главы администрации – председателем общественной комиссии по жилищным вопросам Бердска в течение трех рабочих дней со дня утверждения.

Сотрудник, ответственный за направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги, регистрирует подписанный результат предоставления муниципальной услуги в ГИС МАИС и в книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

2) в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, заявителю по его выбору направляется:

- уведомление о принятии на учет с указанием номера очереди и реквизитов постановления администрации города Бердска, являющегося основанием,на бумажном носителе,



- уведомление о принятии на учет в форме электронного документа;

3) в случае отказа в принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, заявителю направляется уведомление об отказе с указанием причин отказа, а в случае направления заявления и документов в электронной форме – в зависимости от способа подачи заявления:

в личный кабинет на ЕПГУ (при направлении заявления посредством ЕПГУ);

на адрес электронной почты, указанной в заявлении (при направлении на официальную электронную почту или официальный сайт).

4) результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания результата предоставления муниципальной услуги.

Контроль и жалобы

В случае выявления нарушений при принятии решений и совершении действий в ходе предоставления муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Граждане, их объединения и организации могут контролировать исполнение муниципальной услуги посредством контроля размещения информации на сайте, письменного и устного обращения в адрес администрации с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов, положений административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

Заявители вправе обжаловать решения и действия (бездействие) администрации, МФЦ, организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников в досудебном (внесудебном порядке), в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной и муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ, организации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальной услуги, или ее работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностного лица администрации, муниципального служащего, работника администрации, главы Бердска может быть передана на личном приеме, направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации, ЕПГУ, официального сайта администрации, официального сайта губернатора и Правительства Новосибирской области, ФГИС «Досудебное обжалование», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалобы на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, муниципальных служащих и работников администрации подается главе Бердска и рассматривается им лично. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу. Если жалобу признали не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.