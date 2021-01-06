Какую зарплату хотят получать россияне в 2021 году, показал опрос

При этом уровень желаемых доходов отличается в зависимости от региона. В Москве и Питере он гораздо выше. 7% россиян удовлетворены заработком до 29 тыс. рублей.

Россияне назвали желаемый размер зарплаты

Россияне в 2021 году хотят зарплату в 158 тысяч рублей, ожидания жителей Москвы и Санкт-Петербурга выше, показало исследование сервиса "Работа.ру".

Согласно данным исследования, в среднем россияне хотели бы получать 158 000 рублей каждый месяц. При этом уровень желаемых доходов отличается в зависимости от региона. Например, жители Москвы хотели бы зарабатывать в среднем 175 000 рублей в месяц, а жители Санкт-Петербурга - 164 000 рублей.

Только 7% хотели бы зарабатывать до 29 000 рублей в 2021 году. От 30 000 до 49 000 рублей хотят получать 18% опрошенных. Четверть респондентов (24%) указали желаемую зарплату от 50 000 до 69 000 рублей.

Еще 15% участников исследования указали суммы от 70 000 до 99 000 рублей, а 17% опрошенных хотят зарплату от 100 000 до 149 000 рублей, пятая часть (19%) - от 150 000 рублей.

Исследование проводилось среди 3 тысяч пользователей старше 18 лет из всех регионов РФ.