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Льготы детям сотрудников полиции хотят дать при поступлении в вузы МВД

19:48 06.01.2021 Фото: pixabay.com
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Пока преимущественным правом зачисления в профессиональные и военные вузы обладают только дети военных, стаж службы которых составляет 20 и более лет.

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Что бы воспользоваться льготой для поступления детей необходим стаж службы—20 лет

Детей сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии предложено наделить преимущественным правом зачисления в вузы, которые находятся в ведении МВД России и Росгвардии. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в весеннюю сессию.

Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, председатель комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов и глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Согласно действующим нормам, преимущественным правом зачисления в военные профессиональные организации и военные вузы (при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях) обладают только дети военных, стаж службы которых составляет 20 и более лет, а также дети граждан, уволенных с военной службы и имеющих стаж службы 20 лет и более.

«При этом на детей сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии, поступающих в высшие учебные заведения, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, аналогичные преимущества не распространяются, что создает правовое неравенство. Такой дисбаланс особенно заметен в войсках национальной гвардии, где одновременно проходят службу и военнослужащие, и сотрудники, имеющие специальные звания полиции», — указано в пояснительной записке к документу.

В том случае, если документ будет поддержан, преимущественное право зачисления в вузы, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, получат дети  сотрудников органов внутренних дел, дети граждан, проходящих службу по контракту в войсках национальной гвардии, стаж службы которых составляет 20 и более лет, а также дети бывших сотрудников, уволенных со службы в указанных органах и имеющих стаж службы 20 и более лет.

Источник: ПГ

вузы дети льгота поступление Александр Хинштейн Вячеслав Никонов Василий Пискарев Госдума МВД России Росгвардия
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