Поразил все органы коронавирус у 10-летней девочки после бессимптомного заболевания

У ребенка была какая-то генетическая особенность, а ковид стал пусковым механизмом в плане развития этого неблагополучия. Девочку удалось спасти.

В Кировской областной детской клинической больнице за 2020 год прошли лечение около 9500 пациентов

Главврач детской областной больницы Кирова Наталья Муратова рассказала, что 2020 год ей запомнился несколькими сложными в лечебной практике случаями. Например, однажды в больницу в тяжелом состоянии попала 10-летняя девочка с поражением всех органов и систем. Оказалось, что девочка перенесла латентную форму коронавирусной инфекции.

— Девочка переболела коронавирусом без симптомов, а затем у нее пошло постковидное формирование иммунного ответа. Развился эндокардит, плевропневмония, перикард. Видимо, у ребенка была какая-то генетическая особенность, а коронавирус стал пусковым механизмом в плане развития этого неблагополучия. Девочку удалось спасти благодаря слаженным действиям специалистов, работе целой команды врачей, – цитирует Наталью Муратову городкиров.ru.