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Число отравленных алкоголем в Новый год 2021 снизилось по сравнению с прошлыми годами

22:08 06.01.2021 Фото: pixabay.com
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Однако данный показатель остается высоким по сравнению с буднями. На 1 января традиционно приходится пик нежелательных последствий употребления алкоголя, отметил Мурашко.

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Однако этот показатель все равно остается высоким, отметил министр здравоохранения России

Количество обращений граждан к медицинским работникам в связи с алкогольными отравлениями в праздничные дни снизилось по сравнению с предыдущими годами, однако данный показатель остается высоким по сравнению с будними днями. Об этом 6 января сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"По итогам селекторного совещания с регионами, мы отмечаем, что меры по снижению потребления алкоголя показывают свою эффективность. В праздники число обращений пациентов в связи с алкогольными отравлениями снизилось по сравнению с прошлыми годами, но в целом пока осталось на более высоком уровне относительно будних дней. Следует отметить, что, согласно данным многолетних наблюдений, именно на 1 января приходится пик нежелательных последствий употребления алкоголя", - сказал он.

Министр также призвал граждан проявлять благоразумие и осторожность и избегать ситуаций, "которые могли бы омрачить праздничные дни".

алкоголь новый год отравления снизилось Михаил Мурашко
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