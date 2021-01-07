Новолуние 13 января 2021 года: Что нужно, а что нельзя делать в этот особенный день

Пора выходить из отдыха и серьезно подумать о задачах на предстоящий месяц

13 января в 8:00 по Москве мы встретим первое новолуние в этом году. По традиции заранее рассказываю про характер этого дня, чтобы вы успели спланировать. А планировать придется, ведь пройдет новолуние в Козероге — самом целеустремленном знаке, сообщает Лилия Любимова.

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В день новолуния образуется точная квадратура между Марсом и Сатурном. Пора выходить из отдыха и серьезно подумать о задачах на предстоящий месяц. Первый лунный день будет длиться 1,5 часа. С 8:00 до 9:30 по Москве — лучшее время, чтобы распланировать дела на месяц , помечтать и загадать небольшие желания. В момент новолуния в Козероге главные желания на текущий лунный месяц должны быть связаны с конкретными целями, работой, деньгами.



· Не успели загадать новогодние желания под бой курантов? У вас есть шанс наверстать. Если они у вас написаны, то максимально конкретизируйте. Если у вас написано: «Хочу автомобиль Audi», то уточните: какую модель, какого цвета, седан или хетчбэк, какого года выпуска.·Козерог — достаточно консервативный знак, поэтому не стоит писать цели в текстовом документе на компьютере или в заметках на смартфоне. Лучше напишите их ручкой на бумаге. Так будет эффективнее.· Подумайте о работе и оплате вашего труда. Вам может прийти осознание, какую работу вы хотите получить, чем хотите заниматься, чему посвящать время. Помечтайте о зарплате. Старайтесь трезво оценивать себя и свои навыки, но помечтать о повышении точно не будет лишним 🙂. А также подумать, что нужно для этого сделать.· Настройтесь на длительную работу. В текущем лунном месяце вы можете совершить марафонский забег: записаться в спортзал, много поработать, заняться своим здоровьем, решить организационные моменты.·Поставьте себе цель избавиться от вредной привычки. Например, бросить курить. Или от слов-паразитов в своей речи. Добровольные ограничения (например, диеты) будут весьма кстати в новом лунном месяце.· Выполните обещания, данные другим. Или по крайней мере, пообещайте их выполнить.😉 Особенно, если они зависли с прошлого года.· Старайтесь в этот день не поддаваться унынию и меланхолии. Тогда всё получится!