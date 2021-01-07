Как вернуть деньги за подарочный сертификат, рассказал эксперт

У подарочного сертификата не может быть ограниченного срока действия, так как, по сути, это предоплата магазину, которая, если не будет использована, должна быть возращена.

Эксперт рассказал, как вернуть деньги за подарочный сертификат

Чтобы получить деньги за неиспользованный подарочный сертификат, достаточно прийти в магазин и написать соответствующее заявление, рассказал в интервью радио Sputnik сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

По его словам, аргументировать причину отказа от сертификата не требуется, и по закону продавец обязан вернуть деньги за невыполненный договор купли-продажи.

"Некоторые магазины пишут в своих правилах, что сертификат возврату денежными средствами не подлежит или есть особые условия, что, например, этот сертификат может быть возвращен в денежной форме только тому, кто его купил. Это все является нарушением действующего законодательства", — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что законодательство предусматривает возврат денежных средств против сертификата любому человеку, который его предъявил, причем неважно, является ли первоначальным покупателем этого сертификата он или какой-то другой человек.

Также закон позволяет забрать оставшиеся на сертификате средства, если часть денег уже потрачена. При этом наличие чека необязательно, потому что возвращаются деньги не за товар, а за невыполненный договор купли-продажи. Форму расчета покупатель выбирает сам.

"Например, вы купили какую-то обувь, а у вас остались деньги, потому что обувь стоила дешевле. Вы вправе денежные средства, которые остались, получить в качестве возврата на ваш банковский счет или наличными", – рассказал Егармин.

При этом у подарочного сертификата не может быть ограниченного срока действия, так как, по сути, это предоплата магазину, которая, если не будет использована, должна быть возращена.

"Если магазин указывает срок годности, мнение магазина не принимается в расчет, потому что правового обоснования не существует. Если возникает конфликт, потребитель вправе обратиться в правоохранительные органы, в прокуратуру, в Роспотребнадзор. Подробно расписать, что он хотел получить денежные средства за сертификат, который он не может или не хочет использовать, а ему отказывают", — дал совет эксперт.

Егармин подчеркнул, что правда — на стороне потребителя. "Сертификат – это по сути своей предоплата, которая не может "сгореть". Это приводит к тому, что у торгового предприятия происходит необоснованное обогащение, такое понятие тоже есть в правоприменительной практике", – отметил он.