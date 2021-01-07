Меню на Сочельник 2021: 12 вкусных постных блюд на праздник

Весь день взрослые ничего не едят, дожидаясь первой звезды. Когда первая звезда покажется на небе, все садятся за стол и едят 12 блюд.

Сочельник - это вечер перед Рождеством Христовым, который отмечается 6 января

На Сочельник подают 12 постных блюд.

Сочельник - это вечер перед Рождеством Христовым, который отмечается 6 января. Существует много традиций, связанных с Сочельником. Весь день взрослые ничего не едят, дожидаясь первой звезды. Когда первая звезда покажется на небе, все садятся за стол и едят 12 блюд. Блюда обязательно должны быть постными, без мяса, молочных продуктов и яиц. В сочельник разрешается есть рыбу.

Узвар из сухофруктов

Вода - 2 л.

Апельсин - 2 шт.

Сухофрукты (чернослив, курага, изюм) - 150-200 г.

Сушеные яблоки - 100 г.

Мед по вкусу.

Сухофрукты вымыть и замочить в теплой воде на 30 минут. Добавить к сухофруктам крупно нарезанные апельсины с кожурой. Затем залить их двумя литрами воды и оставить на ночь. Утром вытащить из воды сухофрукты, оставить апельсин. Поставить смесь на огонь, довести до кипения и сразу снять с плиты. Добавить в узвар сухофрукты, апельсины отжать от сока и вытянуть. Накрыть кастрюлю крышкой и укутать в теплое полотенце. Оставить узвар на полдня. Для сладости можно добавить мед.

Запеченная скумбрия

Скумбрия - 2 шт.



Луковица - 1 шт.Лимон - 0,5 шт.Майонез - 2 ст. л.Соль, приправа для рыбы - по вкусу.

Рыбу обмыть, удалить голову и внутренности. Натереть сверху и внутри приправой для рыбы или солью с перцем и оставить на 30 минут. Надрезать рыбу на одинаковые куски, не разрезая до конца. В надрезы положить полукольца лука, а кольца лимона воткнуть в брюхо. Сверху обмазать рыбу майонезом или приправой для рыбы. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 25-30 минут.

Кутья на Рождество из пшеницы

Пшеница - 200 г.

Вода - 3 ст.



Соль - щепотка.Растительное масло - 1 ст. л.Мак - 125 г.Изюм - 100-125 гр.Обжаренные грецкие орехи - 2 ст.л.Узвар с медом - 500 г.

Пшеницу промыть и перебрать. Залить пшеницу водой, добавить щепотку соли и 1 ст. ложку растительного масла и варить до мягкости. Обычная пшеница варится 2 часа, шлифованная - 20 минут. Мак залить кипятком на 1 час. Откинуть разбухший мак на сито и взбить блендером. Изюм залить кипятком на 20 минут. Пшеницу переложить в миску и остудить. Добавить мак, изюм, измельченные орехи, сухофрукты из узвара. Залить кутью узваром с медом и перемешать.

Вареники с картошкой постные

Вода - 200 мл.

Соль.

Мука - 600 г.

Лук - 4 шт.

Картошка - 8 шт.

Растительное масло - 3 ст.л.

В воде растворить соль. Муку просеять в миску. В муке сделать лунку, постепенно вливая воду замесить тесто. Оно должно быть плотным. Положить тесто в миску и накрыть пленкой, оставить на 40 минут. Картошку отварить до готовности (30 минут). Лук обжарить на растительном масле. Сделать картофельное пюре с жаренным луком. Тесто нащипать на шарики, раскатать их, заполнить картошкой и слепить вареники. В кастрюле вскипятить 2 литра воды, посолить и положить вареники. Когда вареники всплывут, варить 4 минуты и вытянуть из воды.

Маринованные грибы

Шампиньоны - 1 кг.

Лук репчатый - 1 шт.

Уксус - 70 мл.

Сахар - 2 ст. л.

Соль - 1 ст. л.

Лавровый лист - 3 шт.

Перец душистый горошком.

Грибы помыть и очистить от грязи. В кастрюлю налить 1 л воды, добавить несколько горошин душистого перца и листиков лаврового листа, соль, сахар. Довести до кипения и бросить грибы, варить 15 минут. Добавить уксус и варить еще 5 минут. На дно банки стерилизованной банки выложить лук полукольцами, затем грибы. Залить маринадом. Оставить грибы на сутки и подавать к столу.

Рагу из овощей

Кабачки - 1 штука.

Репчатый лук - 1 штука.

Помидоры - 3 штуки.

Морковь - 1 штука.

Зеленый перец - 1 штука.

Картофель - 4 штуки.

Чеснок - 2 зубчика.



Соль - 10 г.Молотый черный перец - 5 г.Растительное масло.

Измельченный репчатый лук и тертую на крупной терке морковь обжарить в глубокой сковороде на растительном масле. Картофель очистить, порезать крупными кусками и обжарить вместе с луком и морковью. Из перца убрать семена, крупно нарезать и добавить в сковороду. Кабачки почистить, нарезать кубиками и добавить к остальным овощам. Обжарить все вместе в течение 10–15 минут, время от времени помешивая. Добавить в рагу нарезанные помидоры, измельченный чеснок, соль, перец. Накрыть крышкой и тушить 30 минут.

Заливная рыба

Филе рыбы - 1 кг.

Рыбный бульон - 1.5 л.

Желатин - 45 г.



Морковь - 1 шт.Лимон - 1 шт.Перепелиные яйца - 5 шт.Петрушка - 2 веточки.Соль, перец молотый.

Рыбу нарезать, сбрызнуть лимонным соком, посолить и поперчить. Выложить в форму для запекания, накрыть пищевой пленкой и оставить на 10 минут. Накрыть форму фольгой и поставить в разогретую до 100 градусов духовку на 1 час. Затем вынуть и дать полностью остыть. Желатин залить стаканом рыбного бульона и оставить на 20 минут. Остальной бульон довести до кипения и сразу снять с огня. Ввести набухший желатин, размешать и процедить через марлю. Дать остыть до комнатной температуры.

В формы для заливного влить немного бульона с желатином и поставить в холодильник. Морковь залить кипятком, довести до кипения и варить 10 минут. Остудить, очистить от кожуры, нарезать кружочками. Вареные перепелиные яйца разрезать пополам. Лимон нарезать кольцами, петрушку измельчить. В блюдо с застывшим желе выложить кусочки рыбы и залить аккуратно бульоном с желатином, чтобы он покрывал рыбу. Оставить в холодильнике на 15 минут. Затем разложить морковь, яйца, петрушку, лимон и залить оставшимся бульоном с желатином. Оставить в холодильнике на 4 часа.

Тушеная капуста

Репчатый лук - 1 шт.

Белокочанная капуста - половина.

Уксус - 0.5 столовой ложки.

Сахар - 0.5 столовой ложки.

Пшеничная мука - 1 ч.л.

Томатное пюре - 1 ст.л.

Вода - 0.5 ст.

Растительное масло - 2 ст.л.

Очищенную капусту нашинковать и положить в кастрюлю, добавить масло и воду, накрыть крышкой и тушить 20 мин. Лук мелко нарезать, обжарить на сковороде. Добавить лук к капусте. Затем положить в сковороду томатное пюре, уксус, сахар, приправить по вкусу и продолжать тушить. Когда капуста будет готова (примерно 30 минут), добавить обжаренную в масле муку, перемешать и прокипятить.

Салат со свеклой и апельсинами

Небольшая свекла - 3 шт.

Апельсин - 3 шт.

Смесь из рукколы, мангольда и салата корн - 27 г.

Орехи кешью - 50 г.

Оливковое масло - 2 ст.л.

Красный винный уксус - 1 ст.л.

Свеклу помыть, варить до готовности (примерно 50 минут). Остудить, очистить от кожуры и нарезать кубиками. Апельсин разделить на дольки, удалить пленку и белые полоски. Салатные листья тщательно промыть под струей холодной воды и обсушить бумажным полотенцем. Кешью обжарить на сухой сковороде. Соединить салатные листья с орехами, свеклой и дольками апельсина, все перемешать. Оливковое масло смешать с небольшим количеством красного винного уксуса. Сбрызнуть салат заправкой, посолить и поперчить по вкусу.

Борщ постный

Свекла - 2 шт.

Морковь - 1 шт.

Лук - 1 шт.

Болгарский перец - 0,5 шт.

Картошка - 5 шт.

Капуста - 700 г.



Растительное масло - 3 ст.л.Вода - 3 л.Томатная паста - 2 ст.л.Лимонный сок - 1 ст.л.Сахар - 2 ч.л.Чеснок - 2 зубчика.

Натрите свёклу и морковь на крупной тёрке или порежьте соломкой. Картошку почистить и нарезать кубиками. Поставить воду в кастрюле на огонь, положить в неё картошку. Порубите лук и перец мелкими кусочками. Тонко нашинкуйте капусту. В сковороде обжарить на растительном масле лук с морковью. Добавьте свеклу, жарьте несколько минут и положите в сковородку перец, томатную пасту, несколько ложек воды из картошки, тушите 15 минут. Выложите в кастрюлю капусту, доведите до кипения и проварите овощи ещё 5–7 минут. Добавьте в зажарку соль, лимонный сок, сахар и измельчённый чеснок и перемешайте. Выложите содержимое сковороды в кастрюлю, перемешайте и томите под крышкой ещё 15 минут на очень слабом огне. В конце приправьте борщ солью и перцем.

Постный пирог с яблоками

Яблоки - 4 шт.

Сок яблочный - 150 г.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Мука - 150 г.

Сахар - 100 г.

Растительное масло - 50 г.

Корица, ваниль, мускатный орех по вкусу.

Соединить все сыпучие ингредиенты и пряности. Сок соединить с маслом и добавить к сухим ингредиентам. Перемешать жидкое тесто. Яблоки нарезать дольками и удалить семена. Добавить яблоки в тесто, перемешать и оставить на 10 минут. Форму для выпечки смазать, вылить тесто, запекать в разогретой до 190 градусов духовке около 30 минут. Пока пирог выпекается, отдельно соединить 1 ст.л. сахара и 100 г растительного масла. Вылейте полученный сироп на горячий пирог и отправьте опять в духовку на 10-15 минут до золотистого теста и хрустящей корочки.

Постные медовые кексы

Вода - 250 мл.

Мед - 2 ст. л.

Сахар - 0.5 ст.

Растительное масло - 0.5 ст.

Пшеничная мука - 2 ст.

Соль щепотка.

Сода - 1,5 ч.л.



Изюм по вкусу.Горький шоколад по вкусу.Сладкая кокосовая стружка по вкусу.

Вскипятить воду, немного остудить, вылить в миску. Добавить мед, сахар, щепотку соли и растительное масло, перемешать. Муку просеять, смешать с содой, добавить к массе с водой и перемешать венчиком. Добавить в тесто изюм или другие сухофрукты и орехи. Разлить тесто по формочкам, примерно на 2/3 высоты, кексы поднимутся. Выпекать в разогретой духовке до 200 градусов около 10 -20 минут. На водяной бане растопить половину плитки горького шоколада с небольшим количеством воды. Перемешать. Готовые кексы окунуть в шоколадную помадку и посыпать стружкой кокоса.

Источник: unian.net