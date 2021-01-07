Озвучены все изменения для инвалидов в 2021 году. Перечень

С февраля 2021 года планируют увеличить на 3,8 процента ежемесячные выплаты инвалидам. На ту же величину вырастет стоимость набора социальных услуг — речь идёт о льготных лекарствах, путёвках в санаторий, оплате проезда в пригородных электричках.

Людям с ограниченными возможностями здоровья будет проще получить технические средства реабилитации и оформить справки

До 1 марта действует упрощённый порядок подтверждения инвалидности, а оформить справки о ней в 2021 году можно и в электронном, и в бумажном виде. Со следующего года на покупку колясок, костылей и протезов будут выдавать электронные сертификаты, а получать их можно по месту фактического проживания. Что ещё ждёт эту категорию россиян, разбиралась «Парламентская газета».

Что даст электронный сертификат

Президент Владимир Путин 29 декабря подписал закон, позволяющий покупать технические средства реабилитации с помощью электронного сертификата. Как сказал на пленарном заседании Госдумы 18 ноября замглавы Минтруда Алексей Вовченко, к карте «Мир» привяжут сумму компенсации за конкретное средство, предусмотренное в индивидуальной программе реабилитации инвалида, и купить на них можно только его. Это могут быть протезы, слуховые аппараты, коляски, костыли и другие необходимые предметы.

Использовать сертификат можно в любом магазине, в том числе при покупках онлайн. При этом людям предоставят право выбора, какой способ им подходит: сертификат, компенсация или получение товара в натуральном виде. При этом забрать средство реабилитации можно не только по месту жительства, как было раньше, но и по месту пребывания.

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова ранее сообщила, что в России около 12 миллионов инвалидов, включая 670 тысяч детей. Ежегодно за техническими средствами реабилитации обращаются 1,6 миллиона человек.

Выплаты проиндексируют

С 1 января все страховые пенсии, в том числе по инвалидности, для неработающих пенсионеров вырастут на 6,3 процента. Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля 2021 года на 2,6 процента. Военные пенсии по инвалидности повысят вместе с индексацией окладов военнослужащих с 1 октября 2021 года ориентировочно на 4 процента.

С февраля 2021 года планируют увеличить на 3,8 процента ежемесячные выплаты инвалидам. На ту же величину вырастет стоимость набора социальных услуг — речь идёт о льготных лекарствах, путёвках в санаторий, оплате проезда в пригородных электричках.

Экспертизу можно пройти после пандемии

До 1 марта 2021 года действует упрощённый порядок оформления инвалидности, введённый на время пандемии коронавируса. Статус инвалида продлевают автоматически на полгода, а впервые его присваивают без личного посещения бюро медико-социальной экспертизы.

Но по окончании пандемии проходить экспертизу для установления или подтверждения инвалидности всё же придётся. Направление на неё выдадут в поликлинике, там же укажут результаты медицинских обследований. Раньше, если данные были неполными, больным приходилось снова идти в поликлинику и дополнять сведения. Постановление Правительства, вступившее в силу 9 декабря, устанавливает, что с 1 марта 2021 года поликлиники должны сами дорабатывать документы по запросу экспертизы.

Обо всём — по телефону

С 1 июля 2021 года россияне смогут получать информацию обо всех положенных им мерах соцподдержки по телефону единого контактного центра госуслуг. Там расскажут, какие человеку причитаются льготы, пособия, выплаты.

Причём с 1 июля 2020 года людям с ограниченными возможностями для получения госуслуг не требуется предоставлять сведения об инвалидности: ведомства самостоятельно выяснят эту информацию в Пенсионном фонде или в федерального реестре инвалидов.

Возможно, скоро и пенсию по инвалидности будут начислять автоматически — такой законопроект внесли в Госдуму 15 декабря. Он разработан группой депутатов и сенаторов и поддержан Правительством. Предполагается, что Пенсионный фонд сам будет назначать выплаты, без заявления граждан.

Справки становятся электронными

С 1 января 2022 года выписку из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, будут выдавать исключительно в электронном виде. Такой приказ Минтруда опубликован на портале правовой информации 22 декабря. До этого времени справку можно получить и в электронном виде, и в бумажном, говорится в документе.

Приказ устанавливает, что справку полагается направлять в течение трёх рабочих дней после признания человека инвалидом в органы пенсионного обеспечения, в бумажном или электронном виде.