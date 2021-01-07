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Реестр разработчиков микроэлектроники для налоговых льгот создадут в России

12:00 07.01.2021 Фото: pixabay.com
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Его участники смогут пользоваться налоговыми льготами в рамках разработанного Правительством комплекса мер поддержки отечественной IT-отрасли.

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Михаил Мишустин подписал постановление о реестре разработчиков микроэлектроники для налоговых льгот в рамках поддержки IT-отрасли

В России создаётся реестр организаций, оказывающих услуги по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной продукции. Его участники смогут пользоваться налоговыми льготами в рамках разработанного Правительством комплекса мер поддержки отечественной IT-отрасли.

В реестр войдут дизайн-центры микроэлектроники и радиоэлектроники. Вести его будет Минпромторг. В постановлении, подписанном Председателем Правительства Михаилом Мишустиным, подробно перечислены операции, выполнение которых даёт российским компаниям право подавать заявки на включение в реестр. С 1 января 2021 года его участникам станут доступны серьёзные налоговые преференции, предусмотренные ранее для российских IT-компаний. Речь идёт о бессрочном снижении ставки страховых взносов с 14 до 7,6% и налога на прибыль с 20 до 3%.

Льготы позволят снизить издержки дизайн-центров, повысить их конкурентоспособность на глобальном рынке, что в конечном итоге должно помочь России уйти от существующей зависимости от импортных средств производства и электронной компонентной базы.

Комплекс мер господдержки IT-отрасли, который Правительство реализует по поручению Президента, Михаил Мишустин презентовал в июле во время рабочей поездки в Татарстан. Помимо налогового манёвра программа развития отрасли включает ещё пять направлений государственной поддержки. Это стимулирование спроса и внедрения инноваций через систему грантов, помощь стартапам и развитие государственно-частного партнёрства, а также расширение кадровой базы отрасли.

Постановление от 31 декабря 2020 года №2392
Источник: government.ru

it налоги отрасль Михаил Мишустин
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