Выдвинули условие для кредитной амнистии банкиры в России

Банкиры назвали условие для кредитной амнистии

Кредитную амнистию предложили объявить в России. Освободить от долгов захотели россиян, взявших до трех миллионов рублей. Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян поддержал идею, но отметил, что за реализацию должны платить инициаторы.

«Банковская система абсолютно поддерживает кредитную амнистию, особенно если она будет за счет тех депутатов, которые это предлагают. Я уже устал повторять один простой и очевидный тезис: если заказываешь банкет, то заказывай его за свой счет», — отметил Тосунян.

Он добавил, что нельзя собирать людей и обещать устроить хорошее мероприятие, если за это должен кто-то другой заплатить. По словам Тосуняна, банкиры понимают заботу депутатов и вполне ее приветствуют. При этом авторы идеи должны выделять деньги на реализацию из собственных средств.

«Если умеют, то пускай пробьют из бюджета, хотя у бюджета и так достаточно нагрузок. Тогда кредитная амнистия будет иметь хоть какой-то смысл. А когда они за чужой счет это хотят сделать, <…> до абсурда нельзя доводить. Это просто элементарная показуха и популизм», — пояснил президент ассоциации.

Тосунян напомнил, что АРБ создала институт финансового омбудсмена, помогающий людям. С просьбами обращаются в банки, которые в большинстве случаев идут навстречу. При этом нельзя обязать их амнистировать долги, считает президент АРБ. Кроме того, речь должна идти о малоимущих гражданах, чтобы амнистией не воспользовались недобросовестные заемщики.

Простить россиянам долги по кредитам предложила партия «Коммунисты России». По словам депутатов, это поможет поддержать население в сложный период пандемии. При этом инициативу уже раскритиковали в Госдуме и Совфеде.

Источник: 360tv.ru