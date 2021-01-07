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Туристка погибла во время похода на лыжах на границе Хакасии. У нее остановилось сердце

16:24 07.01.2021 Фото: ГУ МЧС по РХ
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Маршрут был зарегистрирован в МЧС и должен был продлиться с 29 декабря до 8 января.

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Рядом с Хакасией на Ергаках застряли туристы из Екатеринбурга, одна женщина погибла

Спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России провели спасательную операцию в природном парке «Ергаки». При помощи вертолета была эвакуирована группа туристов, совершавшая переход по хребту Арадан, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Хакасии.

Накануне на единый номер 112 поступила информация о том, что в природном парке «Ергаки», в районе перевала «Прогресс» терпит бедствие группа туристов из Екатеринбурга. По предварительным данным у одной участницы группы, женщины 1969 г.р. произошла остановка сердца.

Для экстренной эвакуации туристов и тела погибшей, из Абакана был направлен вертолет МИ-8 МЧС России с группой спасателей. Несмотря на густую растительность, пилотам удалось посадить машину достаточно близко к лагерю туристов.

«Во время прохождения лыжного маршрута через перевал «Прогресс» одной из наших участниц стало плохо. Силами группы мы ее смогли довести до лагеря, но, к сожалению, через полтора часа у нее остановилось сердце», - прокомментировал старший группы туристов.

Маршрут был зарегистрирован в МЧС и должен был продлиться с 29 декабря до 8 января. По данным синоптиков в эти дни в данной местности ожидалось аномальное снижение температуры до минус 45 градусов. Туристы были информированы о предстоящем понижении температуры, но несмотря на это, решились на рискованное путешествие. Лишь благодаря тому, что туристы имели при себе средства связи, спасателям удалось в кратчайшие сроки найти их местонахождение.

Уважаемые жители и гости республики, не пренебрегайте рекомендациями МЧС России. Если вы собрались в поход, уточните метеоусловия на предполагаемом маршруте, информацию о лавиноопасной обстановке и рассчитывайте свои силы, чтобы не оказаться заложником подобных обстоятельств. Если вы имеете хронические заболевания, лучше откажитесь от сложных походов в труднодоступную горную местность. А если вы все же собрались выйти на маршрут, возьмите с собой необходимые лекарства с запасом, имейте при себе средства связи, теплую одежду, запас еды и питья.

Источник: 19rus.info

лыжник спасатели турист
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