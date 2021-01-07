Выплата 10 000 рублей: Многодетная семья потратила 150 000 от Путина на погашение кредитов и ремонт дома в Бердске. Ждут помощи еще

У 38-летней Лидии Астафьевой 9 детей. Для на дом потребуется еще не одна путинская выплата. Мама признается, что, если бы ее возобновили, то направила бы деньги на ремонт семейного автомобиля. Без машины им никак.

Большая и дружная семья Астафьевых живет в поселке Вега

Богатая и счастливая семья Астафьевых проживает в поселке Вега Бердска. Но богата она не золотом и бриллиантами, движимым и недвижимым имуществом, счетами в банках. Главное богатство и счастье Астафьевых — дети. Их у них девять. Старшая, 20-летняя Настя, выскочила замуж за военного и упорхнула из родного гнезда. Остальные, 16-летняя Лиза, 14-летний Александр, 11-летняя Татьяна, 9-летний Леонид, 7-летний Артем, 4-летняя Анюта, 2-летняя Зоя и 6-месячный Егорка живут в доме, построенном руками родителей.

Встреча будущих супругов была предопределена свыше. Лидия познакомилась со своим будущим мужем Алексеем совсем девчонкой — училась в школе. Он только-только вернулся из армии. В тот летний день школьница вместе с подругами обрабатывала клумбы в Академгородке, когда на вызов в коттедж, рядом с местом работы девчонок, прибыл молоденький милиционер. Разговорились. Лидия уже и не помнит, о чем они разговаривали, только та встреча запала обоим в душу. Знакомство продолжилось. Два года они встречались, а потом поженились. В Бердск переехали после рождения второго ребенка. Из-за жилья. Здесь снимать квартиру было дешевле, нежели в Новосибирске. В 2005 году купили земельный участок в поселке Вега и начали строить дом. Своими руками. Строят его до сих пор. Дом у них довольно большой — 122 кв. метров, но это по меркам семьи с 1-2 детьми. А 10 Астафьевым в нем порой бывает и тесновато.

Лидия решила, что у нее будет детей, сколько их будет, после одного несчастного случая, произошедшего с ней еще в самом начале семейной жизни. Когда она поняла, что ребенок — это главный дар жизни.

-Дети — это подарок судьбы, от которого грех отказываться. Потому что кому-то такие подарки не достаются никакими средствами, - уверена 38-летняя Лидия Астафьева.

Кто-то думает, что быть многодетной мамой - это стирать, убирать и не отходить от плиты целыми днями. Лидия это опровергает. Теперь есть стиральные машины-автоматы, где руки матери почти не требуются, на уборку уходит какое-то время, к тому же, в доме есть помощники. А что касается приготовления пищи, то тут тоже все просто.

-Прочитала у одного человека: налил воды в кастрюлю побольше, да готовь. Тем более, ребятишки есть. Один картошку почистил, другой лук почистил. Мои помощники — среднее звено. У старших много сил уходит на учебу. А детки среднего возраста не очень заняты, им не в тягость, им нравится, они энергичные, их еще телефоны не засосали. Такой вот возраст — от 4 до 12 лет. Все думают, что когда много детей — это плохо, тяжело. Но это, во-первых, помощники. Когда они подрастают, они еще становятся единомышленниками. Мы с ними в своей тарелке, с ними уютно. Когда уютно и хорошо, что еще нужно.

Добытчик в семье только муж. Лидия ведет хозяйство. Есть у них и коровка, и курочки. Опять же, все овощи только свои. Выращивают на огороде. Дети сыта и одеты. Конечно, излишеств нет. Большой помощник Лидии — ее свекровь. Она может всегда рассчитывать на нее. Есть у семьи и небольшой микроавтобус, в который уже вся семья не помещается. Астафьевы стоят в очереди в области как многодетная семья на получение автобуса побольше.

Особенность семьи Астафьевых — конфеты в семье не очень приветствуются. Не потому что нет на них денег, а потому что зубки у деток портятся. Лида поняла это, когда несколько лет подряд после встречи Нового года с обилием конфет уже в феврале она вела своих девчонок и мальчишек к стоматологу. Теперь захотели сладенького — пожалуйста. В доме всегда есть мед с пасеки родственников. И сладко, и полезно.

На Новый год Лидия получила кучу подарков от своих деток. Конечно, сделали они их своими руками. Но с какой любовью. И сами нашли под елочкой подарки. К сожалению, на этот Новый год мама с папой сумели осуществить мечту двух дочерей — купили для младшеньких большой кукольный домик с мебелью и даже маленькими колясочками для его обитателей. Девчонки были просто в восторге.

Большим подспорьем для семьи в 2020 году стало получение путинских выплат. Почти все деньги Астафьевы потратили на ремонт дома. Еще ни одну путинскую выплату туда нужно вложить, отметила Лидия.

-Три месяца мы получали по 10 000 рублей на пятерых детей, 150 тыс. рублей. Потратили на внутреннюю отделку дома. Погасили часть кредитов. Зарплату мы тратим только на продукты и одежду. Не хватает даже приобрести новую мебель. Если берем, то с рук. Конечно, если выплату возобновили бы, то, в первую очередь, мы отремонтировали бы свой семейный автомобиль. Он уже давно стоит. А машина большой семье требуется постоянно.

По словам Лидия, существенная поддержка для их семьи - это и пособия на детей от 3 до 7 лет. Получали по 6000 рублей на двоих детей, с нового года сумма увеличится в два раза.

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