07.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Дебош устроил пьяный пассажир бизнес-класса в самолете S7 Сочи — Москва. И попал на видео

21:23 07.01.2021 Фото: Pixabay.com
0

Борт задержали на несколько часов. Но воздушное судно полетело уже без "важного гражданина".

% name% title
Дебошир назвал себя "важным человеком"

Вылет самолета Сочи - Москва задержали на несколько часов вечером 5 января из-за неадекватного пассажира.

По данным РЕН ТВ, мужчина с явными признаками сильного алкогольного опьянения ввалился в салон судна авиакомпании S7 и с первых минут начал мешать остальным присутствовавшим на рейсе людям, а его соседка и вовсе не смогла занять свое место. Потом, заняв кресло, мужчина уснул.

В итоге на борт поднялся сотрудник полиции. Неадекватного пассажира разбудили, однако покидать борт он отказался. Нарушитель спокойствия вел себя вальяжно, на замечания членов экипажа не реагировал, а потом и вовсе заявил, что он, мол, очень важный человек и покидать самолет не собирается.

Тем не менее рейс вылетел уже без него, но на два часа позже.


S

Источник: РЕН ТВ

бизнес-класс дебош пьяный самолет Сочи-Москва S7
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Откуда берутся такие важные пассажиры?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Чихнул заразный на продукты: Как не подхватить коронавирус в торговых центрах, советуют эксперты
22:04 07-01-2021
Чихнул заразный на продукты: Как не подхватить коронавирус в торговых центрах, советуют эксперты
Продает постеры Эминема за 1,5 млн рублей для лечения сына житель Новосибирска
21:51 07-01-2021
Продает постеры Эминема за 1,5 млн рублей для лечения сына житель Новосибирска
Куда спать головой правильно для здоровья
21:50 07-01-2021
Куда спать головой правильно для здоровья
Горит СТО вместе с машинами: Видео крупного пожара в Новосибирске попало в сеть
21:35 07-01-2021
Горит СТО вместе с машинами: Видео крупного пожара в Новосибирске попало в сеть
Дебош устроил пьяный пассажир бизнес-класса в самолете S7 Сочи — Москва. И попал на видео
21:23 07-01-2021
Дебош устроил пьяный пассажир бизнес-класса в самолете S7 Сочи — Москва. И попал на видео
Что можно и нельзя делать в магическое время на Святки 2021?
21:20 07-01-2021
Что можно и нельзя делать в магическое время на Святки 2021?
Скончался актер из киноэпопеи "Вечный зов" Валерий Хлевинский на 78-м году жизни
21:04 07-01-2021
Скончался актер из киноэпопеи
Новый смертельный коронавирус приближается к границам России 1
20:59 07-01-2021
Новый смертельный коронавирус приближается к границам России
Дед Мороз избил женщину на площади у елки: Очевидцы сняли видео 1
20:41 07-01-2021
Дед Мороз избил женщину на площади у елки: Очевидцы сняли видео
Коронавирус может стать хроническим заболеванием: К шокирующим выводам пришли ученые
20:28 07-01-2021
Коронавирус может стать хроническим заболеванием: К шокирующим выводам пришли ученые