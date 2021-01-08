На что стоит обратить внимание при посещении бани или сауны? Рекомендация от Роскомнадзора

Ванны и тазы, предназначенные для мытья, должны быть выполнены из материалов, устойчивых к коррозии и обработке дезинфицирующими средствами.

О рекомендациях, на что стоит обратить внимание при посещении бани или сауны

Посещение бани или сауны в холодное время года для многих давно стало одним из любимых способов организации досуга с семьей или друзьями. Роспотребнадзор напоминает, что с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) продолжают действовать методические рекомендации Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0181-20 по организации работы бань и саун. Важно помнить, что при плохо организованном санитарно-гигиеническом режиме, посещение бани и сауны может быть опасно для здоровья.

Во время визита, прежде всего, нужно обратить внимание на место, где размещена баня. Бани или сауны должны размещаться в отдельно стоящих зданиях. Не рекомендуем посещать баню или сауну, если она расположена в жилом многоквартирном доме, так как при расположении бани в жилом доме практически невозможно соблюдение всех требований, предъявляемых к водоснабжению, канализации, вентиляции и санитарно-эпидемиологическому режиму. Место расположения сауны или бани, не должно быть «безымянным», на входе должна быть вывеска с указанием фирменного наименования, юридического и фактического адреса, режима работы.

Сотрудник должен представить вам прейскурант на оказываемые услуги, в доступе должна быть информация для потребителей с копией свидетельства о государственной регистрации, книгой жалоб и предложений, официально изданные санитарные правила и законы, касающиеся деятельности бани и другие необходимые документы. Работники бани должны работать в чистой спецодежде.

В помещениях бани или сауны необходимо поддерживать оптимальную температуру (в раздевальной – температура воздуха 25 – 28°C, в мыльной – не ниже 25°C) и достаточное освещение. Для достижения необходимых параметров микроклимата допускается устройство систем кондиционирования. Помещения бани должны соответствовать гигиеническому принципу поточности, предусматривающему возможность последовательного продвижения посетителей по схеме: гардероб, раздевальная, мыльная, парильная. Санузлы должны размещаются при раздевальных.

Для отделки помещений бань используются материалы, устойчивые к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств. Мебель, устанавливаемая в помещениях бань, должна иметь гладкие поверхности, доступные для влажной уборки и устойчивые к обработке дезинфицирующими средствами. Мыльные оборудуются скамьями, изготовленными из материалов, устойчивых к воздействию влаги и обработке дезинфицирующими средствами. В бане нельзя использовать мебель, обтянутую тканью – мягкие диваны, бильярдные столы, так как обеспечить их должную дезинфекцию невозможно, а влажность и температура способствует активному размножению в них болезнетворных бактерий и грибков.

Ванны и тазы, предназначенные для мытья, должны быть выполнены из материалов, устойчивых к коррозии и обработке дезинфицирующими средствами. Парильные оборудуются полками или сидениями. Отделка парильной производится материалами, безопасными для человека. Посетителям должен выдаваться чистый комплект белья. Допускается использования одноразовых тапочек, простыней, шапочек и т.д. В раздевальных и мыльных для сбора использованного белья, веников, банных принадлежностей должны устанавливаться емкости с крышками.

В помещениях, где бывают посетители, не должен находиться уборочный инвентарь и дезинфицирующие средства. В помещениях бани или сауны не должен складироваться мусор, а также не должно быть насекомых, грызунов и (или) следов их жизнедеятельности. В банях допускается размещать: помещения для оказания услуг – маникюра и педикюра, массажа, парикмахерских и косметических услуг; прачечные; объекты общественного питания, розничной торговли, бассейны – при условии соблюдения требований санитарного законодательства к их размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации, указанных в СанПиН 2.1.2.3150-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению и устройству бань».

При посещении бани или сауны с бассейном также необходимо обращать внимание на сильный и резкий запах хлора, который свидетельствует о гиперхлорировании воды и возможных последствиях для организма человека — аллергических реакциях. В таких случаях общественными купелями или бассейнами в саунах и банях лучше не пользоваться. Будьте внимательны и здоровы!



Источник: Роспотребнадзор