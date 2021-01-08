Высмеял заявление Зеленского о протестах в США Соловьев

Соловьев высмеял заявление Зеленского о протестах в США

Российский телеведущий Владимир Соловьев высмеял заявление президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего протесты в США беспрецедентным насилием. Над словами президента Украины Соловьев поиронизировал в своем Telegram-канале.

«То есть Зеленский все-таки против Майдана?» — написал Соловьев, сопроводив свой риторический вопрос смайликом.

Ранее 7 января Владимир Зеленский назвал беспорядки в Вашингтоне беспрецедентным насилием. Украинский лидер также поприветствовал решение Конгресса США утвердить итоги выборов президента в пользу демократа Джо Байдена.

6 января протестующие сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших президентских выборов. Согласно этим результатам, победил Байден.

Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих. Бывший президент США Барак Обама обвинил Трампа в разжигании насилия.

По последним данным, во время протестов погибли четыре человека.