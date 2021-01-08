08.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Высмеял заявление Зеленского о протестах в США Соловьев

14:30 08.01.2021 Фото: pixabay.com
1 0

7 января Владимир Зеленский назвал беспорядки в Вашингтоне беспрецедентным насилием.

% name% title
Соловьев высмеял заявление Зеленского о протестах в США

Российский телеведущий Владимир Соловьев высмеял заявление президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего протесты в США беспрецедентным насилием. Над словами президента Украины Соловьев поиронизировал в своем Telegram-канале.

«То есть Зеленский все-таки против Майдана?» — написал Соловьев, сопроводив свой риторический вопрос смайликом.

Ранее 7 января Владимир Зеленский назвал беспорядки в Вашингтоне беспрецедентным насилием. Украинский лидер также поприветствовал решение Конгресса США утвердить итоги выборов президента в пользу демократа Джо Байдена.

6 января протестующие сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших президентских выборов. Согласно этим результатам, победил Байден.

Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих. Бывший президент США Барак Обама обвинил Трампа в разжигании насилия.

По последним данным, во время протестов погибли четыре человека.

пропагандист протесты сша украина шоумен Владимир Соловьев Владимир Зеленский
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Зеленский против Майдана?

Аноним, 08 января 2021 14:49
написал Соловьев, сопроводив свой риторический вопрос смайликом. Это из своей вилы в Италии смайлики посылает?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Воскрес через 3 дня пребывания в морге 56-летний мужчина
15:03 08-01-2021
Воскрес через 3 дня пребывания в морге 56-летний мужчина
Приговорили в США к 12 годам тюрьмы взломавшего JPMorgan хакера Андрея Тюрина
15:00 08-01-2021
Приговорили в США к 12 годам тюрьмы взломавшего JPMorgan хакера Андрея Тюрина
Какие цветы выбрать для душистого цветника: какие летние цветы будут благоухать ароматами весь сезон
14:57 08-01-2021
Какие цветы выбрать для душистого цветника: какие летние цветы будут благоухать ароматами весь сезон
Умер создатель «Рецептов бабушки Агафьи» и Natura Siberica Андрей Трубников
14:51 08-01-2021
Умер создатель «Рецептов бабушки Агафьи» и Natura Siberica Андрей Трубников
Шапка из пуха норки спицами: подробный мастер-класс для шапки-бини
14:50 08-01-2021
Шапка из пуха норки спицами: подробный мастер-класс для шапки-бини
Что высадить в аптекарском огороде: разводим цветник из лекарственных растений
14:48 08-01-2021
Что высадить в аптекарском огороде: разводим цветник из лекарственных растений
Заявила о правоте Гитлера и вызвала возмущение коллег конгрессвумен Мэри Миллер 2
14:45 08-01-2021
Заявила о правоте Гитлера и вызвала возмущение коллег конгрессвумен Мэри Миллер
Самолет Новосибирск-Сургут с отказавшим двигателем совершил посадку в Новосибирске
14:42 08-01-2021
Самолет Новосибирск-Сургут с отказавшим двигателем совершил посадку в Новосибирске
Полиция Капитолия подтвердила смерть пятого человека после беспорядков
14:31 08-01-2021
Полиция Капитолия подтвердила смерть пятого человека после беспорядков
Высмеял заявление Зеленского о протестах в США Соловьев 1
14:30 08-01-2021
Высмеял заявление Зеленского о протестах в США Соловьев