Покупать ли доллар сейчас? Прогноз по курсу валют на 2021 год

По словам эксперта, рубль будет следовать глобальным тенденциям, то есть слабеть против доллара.

Максим Федоров считает, что первый квартал следующего года будет связан с укреплением американского доллара

На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рост цен на продукты питания не связан напрямую с курсом рубля. Однако очевидно, что от этого показателя во многом будет зависеть благополучие россиян. Bankiros.ru пообщался с ведущими финансовыми аналитиками страны и выяснил, как поведет себя курс валют в начале 2021 года, и стоит ли переводить свои накопления в доллары.

Председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч считает, что евро сейчас на многолетних пиках против доллара и, как следствие, он сильнее сопротивляется укреплению рубля, чем американская валюта.

«В последние дни за единицу евровалюты давали до 1,215 доллара, что достаточно редкое событие: на таких уровнях главная мировая форекс-пара торговалась последний раз зимой 2018 года буквально пару месяцев. Пока сохраняется диспаритет в денежной политике ФРС и ЕЦБ (США активнее проводят эмиссию, чем еврозона), этот тренд будет нарастать», – уверен эксперт.

Другими словам, потенциально евро может повторить поход на 1,25 доллара в декабре-феврале, набрав в весе еще порядка 3%, пояснил он. По расчетам банкира, при сценарии стабильного рубля по 74-75 за доллар евровалюта будет держаться в диапазоне 92-93,5 и даже касаться 94. Если на финансовых рынках начнется очередная коррекция, что предсказывают все без исключения крупные инвестдома, то нефть может потерять в ближайшие пару месяцев до 10%, а рубль соответственно до 5%, предупредил Салыч.

«В пиковые моменты такой коррекции доллар сможет доходить до 76,5, а евро до 95. Но в среднем они этой зимой будет стремиться к золотой середине: 73-74 по доллару и 90-91 по евро», – сказал собеседник Bankiros.ru.

Вице-президент QBF Максим Федоров считает, что первый квартал следующего года будет связан с укреплением американского доллара к основным валютам и валютам emerging markets. На это будет несколько причин.

«Во-первых, поле для дальнейшего смягчения монетарной политики ФРС США сейчас очень ограничено. Регулятор может еще поменять дюрацию операций количественного смягчения, но объем программы вряд ли будет увеличивать, о чем руководство ФРС неоднократно заявляло», – пояснил Федоров.

А вторая причина в том, что рост инфляционных тенденций не даст возможности американскому ЦБ дальше смягчать денежно-кредитную политику. Также, по его словам, стоит ожидать роста рисков в мировой финансовой системе.

«Рост рисков – это всегда укрепление доллара США, который является валютой фондирования», – уточнил Федеров.

Что касается рубля, то, по словам эксперта, он будет следовать глобальным тенденциям, то есть слабеть против доллара. Влиять на это будут и внутренние факторы, прежде всего, инфляция, которая, превысит ключевую ставку Банка России, что всегда работает против рубля.

«Можно ожидать, что в первом квартале следующего года пара доллар-рубль уйдет выше уровня 80», – заключил эксперт.

Валюты – аутсайдеры

Фаналитик TradingView, Inc. Игорь Кучма заявил в беседе с Bankiros.ru, что доллар, как и британский фунт, оказались одними из главных аутсайдеров среди резервных валют в этом году.

«В случае фунтов стерлингов падение связано с неопределенностью вокруг Брексита, а доллар снизился из-за политики смягчения ФРС США», – пояснил он.

Что касается поведения доллара в 2021 году, то он может упасть в цене, если от властей США последует новый пакет помощи.

Управляющая филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» Алина Бажулина считает, что рубль, скорее всего, будет укрепляться в начале 2021 года. Предпосылки к этому – подросшие цены на нефть.

«Сыграют на руку нацвалюте массовая вакцинация от коронавируса и отсутствие новых санкций. Размещение облигаций под привлекательные ставки будет притягивать капитал в страну, что также окажет благотворное влияние», – уверена Бажулина.

Финансовый аналитик Евгений Марченко предполагает, что курс рубля в начале 2021 года останется в пределах 72-73 рублей. А если нефть продолжит свой восходящий тренд, возможно снижение курса до уровня 70-71 рубль/доллар.

«При этом такого сильного снижения курса евро ожидать не приходится. Вероятно, что европейская валюта прочно обоснуется на уровне 87-88 рублей на некоторое время», – заключил Марченко.

Стоит ли переводить свои накопления в доллары?

Марченко предупредил, что при формировании накоплений на долгосрочный период, не следует «ловить дно» и ждать дальнейшего укрепления рубля.

«Покупать валюту на срок больше 5 лет рекомендовано регулярно, и уровень ниже 73 рублей является прекрасной точкой входа на долгий срок», – сказал аналитик.

Принимая решение о переводе накоплений в доллары, нужно задать себе три основных вопроса – какой размер средств нужно сохранить, на какой срок и для каких целей, сказал Салыч.

«Сейчас хороший момент, чтобы продать часть сбережений в евро за доллары или рубли с горизонтом на полгода и больше. С другой стороны, уже сейчас неплохие уровни для покупки долларов за рубли», – предупредил эксперт.

Первый вариант спекулятивной стратегии позволит, по его словам, заработать за счет будущего снижения евро порядка 3-4% в долларах и 7-8% в рублях. Второй вариант поможет застраховаться от будущего восстановления доллара выше 75. Это может быть полезно, если есть цель сделать покупку с высокой импортной составляющей, например, автомобиль, электронику, а также, если есть планы сделать стратегические долгосрочные накопления – на пенсию или на покупку жилья за границей.