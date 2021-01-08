Силовики обстреляли из минометов село на юге ДНР, заявили в Донецке

Силовики обстреляли село на юге ДНР

Украинские силовики утром обстреляли село Ленинское на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики из минометов, сообщили в пятницу журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Водяное (под контролем Киева - ред.) - Ленинское (юг ДНР - ред.), выпущено три мины калибром 82 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

Источник: РИА Новости