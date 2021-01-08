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Самолет Новосибирск-Сургут с отказавшим двигателем совершил посадку в Новосибирске

14:42 08.01.2021 Фото: utair.ru
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На борту находились 52 пассажира и пять членов экипажа.

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АТР-72 авиакомпании Utair

На борту находились 52 пассажира и пять членов экипажа.
Уральская транспортная прокуратура организовала проверку из-за возврата на аэродром вылета самолета авиакомпании Utair сообщением Новосибирск - Сургут. Предварительной причиной стал отказ правого двигателя, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе прокуратуры.

"08 января в 06 часов 27 минут местного времени (02:27 мск) в аэропорту города Новосибирск произведен возврат на аэродром вылета воздушного судна АТР-72, принадлежащего ПАО "Авиакомпания "Ютэйр", сообщением Новосибирск - Сургут. Предварительная причина возврата - отказ правого двигателя. Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на борту воздушного судна находились 52 пассажира, детей среди них нет, а также пять членов экипажа. "Посадка произошла в штатном режиме. Воздушное судно не повреждено, пострадавших нет", - уточнили в сообщении.

В то же время в пресс-службе авиакомпании уточнили, что самолет летел в противоположном направлении - из Сургута в Новосибирск, когда сработала индикация отказа правого двигателя. "Командир принял решение посадить воздушное судно в ближайшем аэропорту - это аэропорт назначения в Новосибирске. Посадка благополучная в 08:26 местного времени", - говорится в сообщении. Уточняется, что самолет далее должен был лететь из Новосибирска в Красноярск, но по правилам авиакомпания делает замену воздушного судна, резервный самолет уже направлен из Тюмени. Вылет рейса Новосибирск - Красноярск запланирован на 14:00 (10:00 мск) местного времени, добавили в пресс-службе.

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