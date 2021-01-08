Привязывали ли к кровати и избивали подростка в Ояшинском детском доме-интернате. Матери больных детей защищают хоспис

"Господа хорошие, воздержитесь от комментариев, если вам не знакомо что такое ДЦП и умственная отсталость. Если вы никогда не были в данном учреждении. А работникам ДДИ хочу сказать - огромное вам всем спасибо за ваш титанический труд и заботу о наших детках", - пишут сибирячки.

д ребенком жестоко издевались

Вокруг Ояшинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей продолжается скандал. 3 января 2021 года в соцсетях появились страшные фотографии истощенного подростка, со следами побоев на теле, множественными ссадинами и ушибами. Тётя 18-ти летнего Матвея писала, что у парня гематомы на голове,пролежни, были сломаны два пальца, отколот зуб, сломан нос.

- Разве можно в мирное время в государственном учреждении довести ребенка инвалида до смертельного состояния? Местная "скорая" отказалась госпитализировать, ссылаясь на нехватку мест, "скорая" передала протокол осмотра в полицию, но никто кроме местного участкового не отреагировал! Помогите распространить и добиться справедливости и назначения проверки в данное учреждения. Помощи ждать от местной опеки и прокуратуры бессмысленно! - писала возмущённая Анастасия Грудинина 3 января 2021 года.

Мать мальчика рассказала о жизни сына в социальном учреждении. Полтора года назад Ольга Фатеева овдовела и осталась одна с семью детьми. С тех пор, по её словам, сотрудники органов опеки давили на неё, грозили лишить родительских прав. Её насильно заставили отдать Матвея в интернат, его оформили год назад, 26 декабря 2019 года.

Женщина вспоминает, что в учреждении удивились, когда она решила забрать сына домой. В конце декабря Матвею исполнилось 18 лет. В помещение не пустили, сославшись на карантин. Парня уже одетого вывели на улицу Одет Матвей был в двое штанов, две майки, две кофты, куртку, шапку и шарфом подвязан подбородок. Когда дома его начали раздевать, все ужаснулись. Когда Матвея год назад забирали в интернат, он был упитанным парнем, сейчас - кожа и кости. Родные только дома поняли, что надели на Матвея столько много одежды для того, чтобы скрыть, то, что подросток сильно похудел. Ребенка, видимо, не мыли, потому что когда мама его отмывала, то с него бежала чёрная вода. Две столовые ложки бульона для него было очень сложно скушать. За год он разучился держать ложку, вилку, стакан в руках. До этого он все это умел, очень хорошо кушал. Тётя Матвея Анастасия Грудинина вспоминает, что когда парня привезли домой, на нем живого места не было. Он теперь не может сам ходить из-за того, что у него пальцы переломаны и срослись неправильно.

- Я не знаю, что с ним делали, но его состояние очень сильно ухудшилось — он даже начал ходить под себя и есть это, — поведала Анастасия.

Мать Матвея утверждает, что за время пребывания в интернате сын похудел на 30 кг, кроме многочисленных синяков и ссадин у него оказались сломаны четыре пальца. Мама мальчика вызывала скорую помощь, как только обнаружила, в каком состоянии находится ее сын. Врачи зафиксировали травмы, но госпитализировать его отказались «в связи с нехваткой мест». Врачи факты переломов подтвердили и заявили, что, по всем признакам, это последствие того, что парня привязывали к кровати.

Сейчас Матвей стал чувствовать себя лучше, понемногу приходит в себя, передвигается по дому, хорошо ест. Благодаря питанию, лекарствам и уходу он поправился. Мама Матвея сетует, что сын не может говорить, иначе рассказал бы всё о том аде. На расспросы парень отвечает плачем и словами «да-да». Сайт Ояшинского дома-интерната очень позитивный и красочный.

- Сегодня ГАСУСО НСО "Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей - одно из лучших учреждений в России, региональная инновационная площадка, предоставляющая полный спектр медицинских, психологических и педагогических программ для детей-инвалидов, - гласит надпись на сайте интерната.

Здесь постоянно живут дети с нарушениями умственного развития в возрасте от 4 до 18 лет, которые частично или полностью утратили способность к самообслуживанию и нуждаются по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе, и молодые инвалиды, которых готовят к самостоятельному проживанию под социальным патронажем, читаем на сайте учреждения.

Там же есть фотографии руководителей, директора дома-интерната Игоря Милаева и его заместителей. Замечательные лица, серьёзные люди с хорошим образованием. Есть и список сотрудников трудового коллектива, врачей и педагогов, большинство из которых высшей и первой категории. Действительно не верится, что эти люди могли допустить такие издевательства над беспомощным больным 17-летним парнем. В соцсетях много отзывов родителей, чьи дети находятся или посещают ояшинский дом-интернат.

- Мой сын там уже 2 года и всегда возвращается с удовольствием. Наши дети не нужны в социум, нас рассматривают, тычат пальцем, шарахаются, что бы не дай Бог!!!! А реабилитация в городе порой невозможна. Я лично была в группе. Чисто, по-домашнему уютно. Мальчишки улыбаются. За время карантина я 4 раза забирала сына домой. И не правда, что не отдают родителям. Господа хорошие, воздержитесь от комментариев, если вам не знакомо что такое ДЦП и умственная отсталость. Если вы никогда не были в данном учреждении. А работникам ДДИ хочу сказать - огромное вам всем спасибо за ваш титанический труд и заботу о наших детках. Здоровья вам и терпения. Будем надеяться, что ситуация разрешится в ближайшее время, - пишет мама воспитанника Юлия Регер.

- Мой сын также находится в данном интернате уже девятый год. Периодически забираем ребенка домой. Ребенок чистый, ухоженный и веселый. По сути интернат - это его второй дом, куда он ходит с большим удовольствием. Здесь у него общение со сверстниками и заботливые няни. Очень сильный педагогический состав. Постоянные занятия с детьми. Комфортные условия проживания. Кормят детей хорошо. Про вши в интернате услышала первый раз за 9 лет. Такого просто не может быть. Без интерната мы бы просто не справились в воспитании нашего сына. Большое спасибо коллективу интерната, - это отзыв Светланы Фатыковой.

- Мой сын находится в данном доме-интернате на постоянной реабилитации четвёртый год. Ранее приезжали на реабилитацию и проживала там с ним вместе, в общей сложности четыре месяца. И это абсолютная ложь о таком зверском обращении! Да, свидания во время карантина запрещены, но домой ребёнка забирать разрешено. Сына домой забираю периодически, и ни разу за всё время не было претензий! Ребёнок чистенький, цел и невредим! Какие вши? По поводу отношения к детям. Вы бы видели этих детей, как с ними занимаются. И какой это большой труд! Дети там живут в комфортных условиях. С ними занимаются! - комментирует Ирина Горбачёва.

В то же время в соцсетях появилась информация, что родители начали массово вывозить детей из Ояшинского дома-интерната для умственно отсталых после сообщений об издевательствах в этом доме над одним из воспитанников.

Следственный комитет между тем распространил сообщение о том, что следователи посетили семью Матвея Фатеева в селе Долгово Тогучинского района.

— 3 января 2021 года в ходе проведения доследственной проверки следователями СКР был организован выезд по месту жительства подростка в село Долгово Тогучинского района. От матери мальчика отобрали объяснение и приняли заявление. В интернате проведен осмотр места происшествия, изъяты документы, опрошены сотрудники интерната, запрошены медицинские документы в Тогучинской ЦРБ по вызову скорой помощи. Назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщила 4 января 2021 года старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

В пресс-службе облправительства также сообщили, что в учреждении начали проверку:

— По изложенным фактам министерством труда и социального развития Новосибирской области начата проверка в государственном автономном стационарном учреждении социального обслуживания Новосибирской области «Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» и в отделе опеки и попечительства администрации Тогучинского района. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц и приняты соответствующие меры, — сообщили в правительстве.

Кроме того, Следственный комитет по области проводит проверку причин помещения и условий пребывания больного подростка в Ояшинском доме-интернате::

— В ходе мониторинга социальных сетей было выявлено сообщение, что органы опеки поместили 17-летнего подростка в «Ояшинский детский дом- интернат для умственно отсталых детей». Из сообщения следует, что в данном учреждении над ребенком издевались, привязывали к кровати, избивали. Ребенок находился в данном учреждении год. По данному сообщению, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки. В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В курсе ситуации уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области. «Курьер. Среда. Бердск» сегодня связался с Надеждой Болтенко, детским омбудсменом Новосибирской области.

-Ситуация с происшествием в Ояшинском детском интернате находится на контроле в Следственном комитете по области, назначены медико-психологические экспертизы, выясняются все обстоятельства пребывания подростка в доме-интернате. Отзывы родителей о нахождении и лечении детей в этом интернате до сих пор были только положительные. Дети, которые там находятся на лечении, очень сложные, со сложными диагнозами. Ояшинский дом-интернат является одним из крупнейших в России. Весной 2020 года я была там с проверкой, ничего не насторожило. Питание, порядок в палатах, коллектив врачей и педагогов -всё нормально. Сейчас проходят проверки по линии Следственного комитета, министерства труда и социального развития Новосибирской области, дождемся результатов. После 11 января 2021 года, я думаю, история прояснится, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Надежда Николаевна сегодня, 8 января.