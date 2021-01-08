Хочу на Занзибар: Как слетал в Танзанию на Новый год 2021 Александр из Бердска. Смотрите видео и фото из экзотической страны. Читайте отзывы

Как утверждает Александр, остров Занзибар не для любителей клубных развлечений. Посетив экскурсии можно познакомиться с местной культурой, увидеть экзотических животных и просто приятно провести время. Сколько стоит поездка на сказочный остров и сафари, обо всем из первых уст.

Александр доволен поездкой в Танзанию

Поздравили своих соотечественников и успешно встретили Новый Год 2021 на экзотическом острове Занзибар туристы из Бердска.

Молодой путешественник Александр провел на Занзибаре 9 дней, с 26 декабря по 4 января. Поездку запланировал за 2 недели, после того как понял, что уладил все дела по работе. 26 декабря Александр вылетел прямым самолетом из Новосибирска в Занзибар. Летел 11 часов. По дороге в отель он познакомился со Славой и Леной из Бердска, которые также решили провести свои зимние каникулы на острове.





Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" Александр, идея снять видео-поздравление для бердчан с Новым Годом пришла туристам случайно. Это была импровизация.

- Это чистая импровизация. Со мной была пара попутчиков, мы познакомились, когда в отель ехали. Они тоже из Бердска. Мужчину зовут Слава. А снимала видео его жена Лена. Музыканты играли на барабанах и на гитаре. Когда они закончили, мы попросили их за нами повторять. У них получалось довольно успешно,- рассказал Александр сегодня, 8 января.

Население

Люди в Занзибаре приветливы и доброжелательны.

- Местное население очень дружелюбное. Все улыбаются. В деревни местные заезжали, там дети машут руками, здороваются,- отметил Александр.

Также молодой путешественник акцентировал внимание на том, что необязательно знать английский язык, чтобы поехать в Занзибар. Большинство местного населения начали понимать русский язык и разбираться в просьбах туристов.

- На русском сейчас начали больше разговаривать, но в целом местное население говорят на английском, потому что у них в школе ему хорошо учат. Это больше Британская колония. В отелях с трудом уже начинают понимать русский язык. Я встречал наших соотечественников, которые "на пальцах" пытались объясниться. Ну удобнее знать хотя бы минимум английского,- отметил бердчанин.

Бердчане познакомились в самолете

Еда и развлечения

Как упомянул Александр, волшебный остров вряд ли придется по нраву любителям клубных развлечений. На Занзибаре проводится много познавательных и занимательных экскурсий.

- Из еды очень много морепродуктов. Осьминоги понравились, кальмары, креветки. У них есть и супы национальные. В целом мясо они тоже едят, говядину, курицу, рыбу. Популярна на острове рыба тунец. Очень вкусная. Из развлечений на Занзибаре в основном экскурсии. Их много. Например, возят в сад специй. Проводятся экскурсии и по прилегающим островам. На чистые пляжи. Как достопримечательности на острове есть пещеры. Есть и еще одно интересное место. Я там не был, но оно известное. Это контактный зоопарк "Cheetah's Rock". Там можно гепардов, леопардов погладить. Из клубного там мало. На популярных пляжах да, есть что-то такое,- поведал Александр "Курьер. Среда. Бердск".

О поездке на "Сафари"

Александр рассказал, что экскурсия на Сафари продолжалась 3 дня.

- Занзибар - это остров. И с него мы летели на маленьком самолете на материк. На Сафари есть национальные парки. Они на весь мир известные - Тарангире, Нгоронгоро. По этим двум национальным паркам возят на специальных сафарийных машинах, у которых открыта крыша. По национальному парку люди сами не ходят, они все время сидят в машине и там уже по пути попадаются всякие животные, которые абсолютно не боятся машин. Они прям рядом ходят и слоны, и газели, и буйволы. Такая африканская живность,- поделился своими эмоциями турист.

Впечатления и рекомендации

Как отметил Александр, любителям пляжного отдыха точно понравится на Занзибаре. Погода жаркая, но влажность не высокая. Сказать в какую сумму уложится поездка - затруднительно. Все зависит от желания туриста отправиться на Сафари или нет.

- Любителям пляжного отдыха точно понравится. Погода жаркая, конечно. Но влажность не очень сильная. У меня получается перелет плюс отель вышло 73 тысячи рублей. Ну, а сафари стоит довольно дорого. 3-х дневное сафари обойдется в 950 долларов. Цены на один день начинаются от 450 или 500 долларов. Я летал один, но на самолете люди и с детьми были. Причем с маленькими тоже. Не так много, но были. Мне очень понравилось на Занзибаре. По самому острову понравилось ездить. Там машину напрокат брал, по всему острову и покатался. Сафари очень понравилось. Все животные находятся в естественных условиях. Было прикольно посмотреть. Плюс я еще на самом Занзибаре дайвингом занимался. Погружался с аквалангом до 20 метров. Я - дайвер с сертификатом. Новичку можно также разовое погружение заказать. Инструктора все покажут. Вода очень чистая. Погружаться было приятно,- сообщил турист из Бердска.